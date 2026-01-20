衆院選に立憲民主党公認候補として出馬予定だった2区の現職、山田勝彦氏と3区の新人、田崎耕太氏が19日、長崎県大村市で合同の記者会見を開き、同党と公明党で結成した「中道改革連合」の候補として臨むことを明らかにした。この日に新党の綱領が発表されたことに合わせた動き。

2021年に初当選した山田氏は現在3期目。綱領に触れ、「右でもなく左でもなく前へという理念や政策は変わらないと確認できた。公明党（県組織）とも意見交換し、全力で支援すると言ってもらい本当に心強い」と述べた。

元西海市議で、初めて衆院選に臨む田崎氏は「生活者ファースト、国民目線で公明党とともに闘い、国民政党としての責任を果たしたい」と述べた。

立民関係者によると、立民、公明両党の県組織は当面維持されるという。（今井知可子）

説明会に8陣営 立候補予定者

県選挙管理委員会は19日、衆院選（27日公示、2月8日投開票）の立候補予定者に対する説明会を県庁で開いた。既に出馬を表明している8陣営が出席。全1〜3区で擁立を検討しているという参政党関係者も参加した。

8陣営の党派の内訳は、自民党3人、中道改革連合2人、日本維新の会1人、国民民主党1人、共産党1人。（高平路子）