ソフトボール女子日本代表が長崎県大村市で強化合宿に臨んでいる。宇津木麗華ヘッドコーチと同市の運送会社社長の個人的な縁による初めての取り組み。全国高校総体（インターハイ）で6度の優勝経験がある男子強豪、大村工高ソフトボール部が練習のサポートに入る。練習は見学でき、小中高生向けの教室が開かれるなど地元との交流も予定されている。

合宿は25日まで。宇津木ヘッドコーチと交流のある運送会社「幸運ホールディングス」の馬場邦彦社長の呼びかけで実現した。

16日は練習拠点となる市野球場で歓迎セレモニーがあった。宇津木ヘッドコーチは2008年の北京五輪、21年の東京五輪に続き、28年ロサンゼルス五輪でも優勝を目指すことを紹介。「勝ち抜くのは厳しいが、トップになれるよう強化していく。（練習を）一目でも見て、彼女たちを覚えてほしい」とあいさつした。

石川恭子主将は「この一年は大事な国際大会がある。切磋琢磨（せっさたくま）して強い日本チームを作っていきたい」と意気込んだ。馬場社長は「五輪3連覇の目標に向け、第二の古里として共に歩けることに身の引き締まる思い」と述べ、園田裕史市長は「世界一に一緒になって取り組みたい」と歓迎の言葉を述べた。

15日に大村市役所を訪れた上野由岐子投手＝福岡市出身＝は「（地域を挙げての歓迎に）この環境が当たり前でないことに感謝し、結果を残したい」と強調した。（今井知可子）