12年ぶりの選挙戦となった長崎県松浦市長選は、25日に投開票される。一騎打ちとなった現職と新人の横顔を紹介する。（福田章）

「無心」の時間にひらめき

友田 吉泰氏

61歳 無所属現職

出身地である佐賀県小城市の実家からは海が遠かった。九州共立大を出てニッチツ就職のために初めて松浦市を訪れた際の衝撃を「真っ青な海が目の前にあった」と今も目を輝かせる。

市議や県議を経験。市長選は2018年の初当選を含め、2度とも無投票だった。初めて選挙戦となり「評価してもらえる期待感がある」。市民との対話で作り上げたという20年度から10年間の市総合計画の実現に向けて昨年9月、3選への出馬を表明した。

1期目の公約に掲げた「アジフライの聖地」は今、全国レベルで認知され、市民の誇りにつながったと自負する。後漢書に由来する「志ある者は事竟（つい）に成る」を地で行くことができたと実感しているという。「無心に車を磨いたり、草刈りをしたりしている時間が幸せで、その最中に（施策の）ひらめきが降りてくる」

愛読書は司馬遼太郎の「竜馬がゆく」。フォークソングが好きでギター3台を持つ。

子ども6人、家庭人の顔も

大橋 尚生氏

50歳 無所属新人

佐世保西高から横浜国立大に進み、卒業後は横浜市で税理士事務所に勤務。2001年、出身地（平戸市）と隣接した松浦市へUターンし、15年に在宅介護会社「桃李」を設立した。社名には自己の内面を探求する東洋思想の影響がにじむ。

前回の市議選に初めて挑戦しトップで当選した。積極的に一般質問に立つ中で現市政に停滞を感じ、「市民の気持ちをもっとくみたい。自ら決断し責任を負う立場に」と出馬を決意。「“どぶ板営業”で熱量を伝えていく」と覚悟を示す。口数は多くないが、一つ一つの質問に対して誠実に向き合う。

「論語に『近き者説（よろこ）び、遠き者来（きた）る』とあるように、市民が喜ぶ姿あってこそ人が集まり、県や国の支援を呼ぶと確信している」

硬骨漢の印象もあるが、妻や6人の子どものことを語る時はにわかに破顔。「趣味は家族」と言い、穏やかな家庭人の顔を見せる。カラオケでは北島三郎さんの「歩」を愛唱。