統合失調症と診断され、40年以上にわたり入退院を繰り返しながら、絵画と詩で自身の内面を表現している熊本県人吉市の吉田紀子さん（56）の個展が、佐賀県鳥栖市原町の糸山自動車文化館で開かれている。熊本県外での個展は初めてで「人にこびない、どんなに弱くても誰にも負けない、凛（りん）としたところ」（吉田さん）を描いた油彩の自画像を中心に56点を展示している。観覧無料、25日まで。

吉田さんは中学時代に不眠や情緒不安定になり、統合失調症の診断を受けた。入退院が続く中、母が買ってくれたエドバルト・ムンクやマリー・ローランサンの画集、ヘルマン・ヘッセの詩集などに触れ、独学で創作するようになった。

幻覚や幻聴に苦しみ、投薬治療の影響などで創作できない時期もあったが、2023年に発達障害と診断されて治療内容が変わり、心身の不調が改善。54歳から創作活動を本格化させた。

自画像では自身の心を表現。症状が重い時期の作品は色調が暗く苦悶（くもん）の表情で叫んでいるが、就労した昨年4月以降の作品は明るい色調になり、目を閉じて穏やかな表情を浮かべている。開場時間は午前10時〜午後4時で、会期中は吉田さんが在廊する。

また、吉田さんは詩画集の発行資金をクラウドファンディング（CF）で集めている。「54歳から自分の道が開かれた。多くの人に作品を見てもらい、言葉の一つ一つをかみしめてもらえる本を作りたい」と吉田さん。CFの目標金額は50万円で「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」のサイト内で、2月28日まで募集している。（前田絵）