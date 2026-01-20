25日に投開票される佐賀県嬉野市長選には、3選を目指す現職の村上大祐氏（43）＝自民推薦＝と、新人で元市議の山口卓也氏（40）の無所属2人が立候補し、支持を訴えている。両候補の人柄や政治信条、嬉野市への思いなどを紹介する。（糸山信）

将棋で培った大局観

村上 大祐氏

43歳 無所属現職

佐賀新聞の記者時代に取材を通じ、縁が生まれた嬉野市。「家を買って住むと地域の人情や景観にもひかれ、政治家への転身を決めた」。市長就任から2期8年を経た今、嬉野への思いは深まるばかりだ。

広島県尾道市の出身で、祖父は瀬戸内海に浮かぶ島で村議を務めた。「昔ながらの利権構造にもしっかりともの申す人。その背中を見たことは今の自分にも影響が大きい」と振り返る。

後援会の事務所開きでは、応援に駆け付けた県内の市長が「自分を強く持つあまり、私もけんかしそうになった」と笑い話を紹介。独断専行の批判も耳に入るが、「重要なのは100年の大計。議論を二分する問題なら賛成を7割以上にする努力は必要だが、最後は政治家としての決断が問われる」と肝に銘じる。

小学2年生で始めた将棋はアマチュア二段相当の腕前で、「目先のことに左右されずどうやって大局をつかむかを考える。今の政治家人生にも大いに生かされている」と胸を張る。

公務の合間に行う料理が気分転換で、妻や2人の子どもにパスタなどの手料理を振る舞う。食材は地元産へのこだわりも。「生産者との交流も楽しんでます」

幸せの輪をつないで

山口 卓也氏

40歳 無所属新人

「地元で生まれ育ち、行政経験もあるのが私の強み。議員としての地域活動の経験も武器に、治水対策や道路行政など、嬉野にとって本当に必要な施策を進めたい」。不惑の年、新たな挑戦に踏み切った。

小学生時代からアイドルグループのSMAPが好きで、特に木村拓哉さんの大ファン。テレビ局や映像関係の仕事への憧れにつながり、九州大芸術工学部を進学先に選んだ。

福岡市役所に入庁後は選挙管理委員会事務局を経て、博多区役所で低所得世帯などの支援を行う保護1課に。「こういう現場もあるんだと衝撃を受けた。弱肉強食の世の中かもしれないが、行政こそ漏れた人たちの『セーフティーネット』になって支えるべきという信念が生まれた」と語る。

好きな言葉は「ペイ・フォワード」。「自分が受けた親切を次の誰かに渡し、幸せの輪を前につなげていく」という意味で、高校時代に受けた給付型奨学金のおかげで書籍などを購入でき、見識を深めることができたと感謝を口にする。

豊かな自然に囲まれた嬉野町下野地区で両親、兄との4人暮らし。農家として、うれしの茶や米の栽培にも自ら汗を流す。