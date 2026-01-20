ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が19日、1番打者での完全復活を宣言した。2年連続でけがによる長期離脱を味わい、進退をかけて臨む7年契約最終年。「3年やって一人前と言われる。3年駄目だったら終わり」と退路を断った。

陽気に包まれる中、フリー打撃では同僚笹川、日本ハム清宮幸らと快音を響かせた。「早くいい感覚をつかめるようにという意識。最初（開幕）から打たないと試合に出られない」。危機感を胸に鋭い打球を連発した。

3月27日の開幕戦はライバル日本ハムを本拠地に迎え撃つ。「清宮が1番と記事で見たので僕も1番で出られるようにアピールしたい」。昨季、けがからの復帰後は主に1番を託され、阪神との日本シリーズも全試合1番で日本一に貢献した。

「1番を打って、すごくやりやすいというか、いいなと思った。周東とかいろんな選手がいるけど、勝てるようにアピールしたい」。固定となれば脚力も求められるが、「本塁打を打てれば走らんでいい」と笑った。

この日は大分県佐伯市で自主トレを公開。球場入り前にはジムでトレーニングを行い、かつて長期離脱の要因となったハムストリングスも入念に鍛えた。「（試合に）出られれば打てる自信はある。とにかくけがしないように」。無事これ名馬を心に刻み、1番打者として打線をけん引する。 （小畑大悟）