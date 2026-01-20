プロ野球・巨人にFA移籍が決まった則本昂大投手が19日、都内のホテルで入団会見を行い、楽天でチームメートだった田中将大投手や楽天ファンへの思いを口にしました。

巨人に移籍が決まるまでは「すごく悩みました」とした則本投手。巨人からの熱意あるオファーに「応えないといけない」と移籍を決意したそうです。巨人には田中将大投手や新加入のハワード投手、高梨雄平投手などが名を連ねていて、則本投手にとってはやりやすい環境となりそうです。

田中投手とは決まったときに連絡したそうで、「一緒に頑張ろうという言葉をいただきました。まさかまた一緒にプレーができるとは本当に夢にも思っていなかったので、すごくうれしい気持ちと田中さんに追いつけ追い越せという気持ちと、たくさんの感情はあります。今は本当に一緒になってチームを引っ張っていけたらいいなと思っています」と口にしました。

背番号「43」にも楽天に関係する思いがあったようで、「僕の個人的な感情ではあるんですけど、イーグルス時代に仲の良かった宋家豪（ソン・チャーホウ）と同じ背番号なので、そこはうれしく思っています」と明かしました。

また、13年間、自身を応援してくれた楽天ファンには「13年間本当に背中を押していただいたので感謝しかないですし、僕自身チームは変わってしまうんですけど、これからも則本昂大を応援していただければすごくうれしいです。僕自身も、今まで応援してくださった方々のためにも一日でも長く野球を続けていけたらなと思っています」と感謝の気持ちを込めました。