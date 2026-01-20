バスケットボール・Bリーグは、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」を開催。初の3日間開催となった本イベントの3日目、18日にはメインイベントの「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」が行われました。ファン投票により選ばれた選手が試合に登場します。

試合開始早々、ボールを手にしたB.WHITEの渡邊雄太選手（千葉ジェッツ）にB.BLACKの吉井裕鷹選手（三遠ネオフェニックス）が抱きつく形で接触。渡邊選手は後ろに倒れます。吉井選手は審判や相手選手に詰め寄るなど、悪童を極めます。これがアンスポーツマンライクファウルとなり、吉井選手が交代。試合開始6秒でベンチに下がる珍プレーで会場を沸かせました。

Bリーグの公式Xは、「試合開始6秒で即交代！？※危険なプレーはやめましょう」と動画とともに投稿。実は吉井選手はけがを抱えており、この試合の出場時間も限られていましたが、わずか6秒でもファンのために出場して、会場を盛り上げました。

吉井選手は、イベント終了後に自身のインスタグラムを更新。「たくさんの方に投票していただいたのにも関わらず参加できず申し訳なかったです。その分復帰してから最後まで全力で戦い抜きます。オールスター、たくさんのご視聴ありがとうございました」とファンへの感謝の言葉を綴りました。