岡田将生、染谷将太へ熱烈ラブコール「ちょっとズルをして」実現した兄弟役共演の裏側明かす「正規のオファーが来る前に…」【田鎖ブラザーズ】
【モデルプレス＝2026/01/20】俳優の岡田将生と染谷将太が、このほど行われたTBS系4月期金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」制作発表会見に出席。共演の経緯を明かした。
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷が演じる。
年明け間もない日に行われた取材会。作中の衣装姿で登場し、ドラマタイトルを発表した2人は「少し緊張するなって。昨日まで寝正月だったので」と笑いを誘った。自身が演じる真について岡田は「僕は神奈川県の青委署というところの強行犯係で働いているんですけど、やる気がなくめんどくさがりやで、弟に面倒見てもらっているちょっとダメなお兄ちゃん。でも心の内はとても男気があって優しい」と説明。染谷は稔について「神奈川県警の捜査一課に検視官として勤めていまして、人と視線を合わせられなかったり、捜査現場に行っても1人で寡黙に、誰とも目を合わさず捜査をするような人物でして。すごく頭の切れる人なので捜査の協力はするんですが、コミュニケーションがうまくとれないので、自分から前に出ることはできないタイプ」と紹介し、「ただ、兄をすごく頼っていて、自分たちの過去の事件については熱意を持って調べている、そんな男ですね」と付け加えた。
岡田は、そんな2人について「ちょっと面倒くさい兄弟だと思います」とコメント。「弟はコミュニケーション能力がとても低いといいますか、兄の目しかほぼほぼ見ないので、だからこそ頼ってくれる弟が可愛いと思える瞬間が多々あるという感じです」と笑顔を見せた。
役と自身の共通点を聞かれると、岡田は「（自分は）基本めんどくさがりやなんですよ。何もやりたくないんですよ。朝起きたくないし、なんなら仕事行きたくないし（笑）。そこは共通点としてあるかな」と説明。「真は事件に対しても前のめりではなくて、事件になると動かないといけないのが面倒くさくて『これは事件じゃなく事故だ』って断定するキャラクターなんですけど、弟が『これは事件』って言うんですよ。そうすると『なんでお前は事故って言ってくれないんだ』って兄弟喧嘩が生まれるんです。“なんでそんなに働かなきゃいけないんだ”っていう気持ちは、ちょっとわかるかなというのはありますね」と話すと、染谷からは「やるときはやるっていうのは一緒ですね」と声が上がった。
同じ質問に染谷は「自分も人見知りといえば人見知りなので、そこは似てると思いますけど…どうですか？」と岡田へ問いかけ。岡田が「10代の時はすごい人見知りだったんですよ。本当に目を合わせない印象だったんですけど、30代になったらものすごい人の目を見て喋るようになったんですよね。だから、変わったんだなっていう風には思いますけどね。多分、俺の方が大人になってから人見知りなんじゃない？」と話すと、染谷も同意し、「（稔の）気持ちはすごく分かるといいますか、戦うスタイルにもシンパシーを感じるところがあります」と続けた。
また、染谷は「1番最初、岡田くんから『企画書読んだ？』っていうメールが来て、まだもらってなかったんですね。で、『ぜひ兄弟を一緒にやらないか』っていうとても嬉しい連絡がありまして」と、正式にオファーを受ける前に岡田から連絡があったと告白。これに岡田は「弟役の相談をされた時に、まず染谷くんにやってほしいなと思って。（染谷は）すごい忙しくて、ものすごい（量の）企画書が彼には送られてくるんです。どうしても埋もれてしまうので、ちょっとズルをして『見逃さないでほしい』と。『一緒に兄弟がやりたいんだ』っていう思いを込めてメールをしました」と明かした。
記者から「岡田さんが指定したという形？」と問われると「それはちょっと語弊がある」とし、岡田は「新井さんに『弟どうする？』って言われまして、何度かお話をしていく中で、僕の中で稔役を染谷くんにやってほしいっていう思いがあったので、その旨をお伝えしたところ、新井さんも『染谷くんいい』と言ってくださったので企画書を送ってくださった」と経緯を説明。続けて「ちょっと僕があまりにもやってほしすぎて、焦って連絡しちゃったっていう。『こんな企画書送る！見て！』みたいなことを正規のオファーが来る前に送っちゃって。いけないことをしてしまったっていう。ルールを破ってしまったんですけど、今回は引き受けてくださって、嬉しかったです」と語っていた。（modelpress編集部）
