「行列」番組タイトルに“法律”復活 中村橋之助＆能條愛未が婚約発表後バラエティー番組初共演
【モデルプレス＝2026/01/20】日本テレビでは、1月19日よる9時より「行列のできる法律相談所」2時間スペシャルを放送。5年ぶりに番組タイトルに「法律」が復活し、芸能人の法律相談に弁護士軍団が挑む。
【写真】元乃木坂メンバー、婚約発表後夫とテレビ初共演
番組では、弁護士軍団が選ぶ「芸能人事件簿」をランキング形式で発表。2025年話題になり、2026年も注目の出演者がゲストとして悩み相談をする。
注目ゲストとして、2025年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優・中村橋之助と、元乃木坂46メンバーで俳優の能條愛未が登場する。婚約発表後、バラエティー番組初共演となる2人である。幸せオーラ全開の2人が気になる「知っておきたい夫婦トラブル事例」に、弁護士軍団が判定する。さらに能條は、当番組のアシスタントである市來玲奈アナウンサーが、元乃木坂46の同期であることも明かされる。10年ぶりの再会・共演を果たす。
他にも映画『8番出口』の「おじさん」で遅咲きブレイクを果たした河内大和が登場する。河内の悩みは「SNSのアカウント乗っ取り」である。有名人のアカウント乗っ取りは年々増加し、偽アカウントは詐欺サイトに誘導するなど問題となっている。「なりすましアカウント」への対処方法とは何か。
さらに、2025年のM−1グランプリ王者・たくろうが、昨年、同じく話題となったミャクミャクとトリオ漫才を披露する。そして、たくろうがスタジオ騒然の重大発表を行う。その内容とは何か。他にも、浜辺美波の自らの偽物グッズに関する悩み、長嶋一茂ハワイ拘束事件、なべやかんの裏口入学真相を告白するなど、現代社会を取り巻く問題を史上最強の弁護士軍団が取り上げる。5年ぶりに「法律」が帰ってきた2時間スペシャルとなる。（modelpress編集部）
◆中村橋之助＆能條愛未、婚約発表後バラエティー番組初共演
◆浜辺美波、悩みを語る
