高市首相がコケるのを

1月19日、高市早苗首相は官邸で会見して解散を表明。「23日に解散・27日に公示・2月8日に投開票」という超短期決戦がスタートした。立憲民主党と公明党が合流して「中道改革連合」（以下、中道）が結党発表された際には、公明の斉藤鉄夫代表は自民党の首相経験者にも声をかけたという話も駆け巡った。実際のところ、どうだったのだろうか。

【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

「斉藤氏が声をかけたのは岸田文雄、石破茂の両氏ですね。立民の野田佳彦代表も石破氏に対して明確ではないながらもアプローチはしていました」

と、政治部デスク。

「2人は誘いに応じなかったと聞いています。岸田氏は高市氏がコケるのを待っているというのが永田町内の定説で、コケた後にあわよくばということで再登板の機会をうかがっています。そういう考え方もあって、主義主張は中道と近いと見ていたとしても党を飛び出して……という気持ちにはならなかったのでしょう」（同）

そもそも岸田氏の再登板については厳しい見方が強いとされる。

岸田文雄、石破茂の両元首相

安倍元首相との違い

「岸田氏は安倍晋三元首相を参考に“その日”に備えているというのが通説ですが、安倍氏の場合、高市内閣で官房参与を務めている今井尚哉氏らを中心に失脚後も最側近が熱烈なサポートを続けることで再登板につなげました。が、岸田氏にはそういった人材が見当たりません。岸田官邸の終わりの方は崩壊状態だったという声も聞きました。当時の官邸幹部のひとりは“とにかく岸田氏は優柔不断。決められない人で、周囲に迷惑をかけ続けた。再登板？ あり得ないでしょ”と言っていました。みずから派閥解消を宣言した割にボスを務めていた宏池会に頼る場面が多いことも党内から批判の声があがっていました」（同）

一方の石破氏はどうか。石破氏は昨年の退陣表明会見で「いろいろな考えがあったことは否定しない」と解散も頭にあったことに言及した。その具体的なプランはどういうものだったのか。

「“国民のための政治”という大義を掲げて総選挙に打って出て、生き残った者と立民の中から極度に左寄りの議員を除いた者たちと連立を超えて新党を結成するという青写真を描いていたと聞きました。石破氏の頭の中では選挙前に自民を割るつもりはなく、方向性がまったく異なっても公認を出して戦い、選挙の結果を踏まえて方針を定める……というプランだったようです」（同）

石破氏の悩み

しかし、なりふり構わず解散した場合、自民が割れて、どちらが真正な自民なのかを争う選挙になっていた可能性もあった。

「石破氏としては国民の審判を受けた“健全な野党勢力”と行動を共にし、政治を前に進めていきたいとの思いがあったということでした」（同）

若手時代から政治改革に心血を注ぎ、そのために自民を離党し、小沢一郎氏率いる新生党に入党した過去もある石破氏らしいプランだったのかもしれないが、「もう一歩」を踏み出すことはできなかった。

「石破内閣で防衛相をつとめた中谷元氏は、”石破さんに聞いた限りでは、今回、野党からのアプローチはなかったそうだ”という旨の発言をテレビでしていました。しかし、何らかの形で中道の結党に至るまでに石破氏にアプローチがあったことは間違いありません。現時点ではそれに乗るという返事はしていないようですね」（同）

中道の結党で政界は再編も視野に流動化が始まる可能性もはらんでいる。

「今回の選挙の結果いかんによっては石破氏にも動きがあるのかもしれませんが、現時点ではその可能性は低いと見ています」（同）

首相就任前から「自民党から出て行け」といった批判を受けることが多かった石破氏だが、こうした声に対して過去の著書では次のように自身の考えを述べている。

一度党を出た経験があるからこそ

「あちこちで自分の考えを述べていると、さまざまな声をいただきます。ネット配信された際に寄せられるコメントにはなるべく目を通すようにしています。

その中で多いのは次の二つでしょうか。

『いっそ新党を作ればいいじゃないか』

『そんなに文句があるのなら自民党を出て行け。足を引っ張るな』

前者には期待を込めて書いてくださる方もいらっしゃるのでしょうが、後者については長い間、寄せられてきた批判です。

私は政治家になってから一貫して『自分が正しいと思うことを自由に述べられなければ、政治家になった意味がない』と考えています。また、自民党は多様な意見により強さを増す――言い換えれば国民の支持を得る――政党だと思っています。ですから、異論に対して『足を引っ張るな』というのは的外れですし、そのような言説はむしろ『ひいきの引き倒し』になり、自民党を強くすることにはつながらないと思います。

『新党を作れ』という声については、一度党を出た経験があるからこそ、『青い鳥は外にいるわけではない』というのが実感です」（石破茂著『私はこう考える』所収「『いっそ新党を作れ』の声に答える」より）

石破氏、岸田氏ともに心情的に中道に共感するところがあるにしても、離党といった選択をする可能性は極めて低い、というのが現実的な見方のようである。

デイリー新潮編集部