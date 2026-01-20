日本の大学の中で特別なポジションを取る大学、それは東京大学である。かくいう筆者も、「東大卒」と聞くだけで「ははぁ〜」とひれ伏したくなるし、「東大中退」と聞くと「もったいない！ なんで！」とつい言ってしまう。本人は東大卒であることをそれほど特別だとも思っていないし、中退したことをもったいないとも思っていないのだが、周囲が勝手に神格化するのである。【取材・文＝中川淳一郎】

別世界の人

私自身、東大関係者が子供の頃から多い環境で過ごしてきた。母方の祖父、実父、伯父がそうで、特に伯父は、私が小学校高学年の頃、夏休みになると私と伯父の息子（つまり私のいとこ）に100ページを超える自作のクイズ集を解かせることを殊の外楽しんでいた。このクイズで随分と雑学の知識は増えたことには今でも感謝しているが、この時から「東大出身者・東大生はなんでこんなに知識欲というか、知識への強迫観念が強いんだ？」と思うようになっていった。

東大のイメージといえば赤門だが…

父親にしても、とにかく麻雀を極めた人物であり、さらに姉の春休みの自由研究を手伝った際には、彼がイチゴの種を針を使って一つ一つ取って脱脂綿で発芽させていた姿を思い出す。その集中力には脱帽したほどである。

それは「勉強が好きな人達なんだなー」というのに加え、「一度『やる！』と決めたらやれる人」が東大に行くのだろう、ということも理解し、私自身は東大に入る自信もないため「別世界の人」といった扱いをするようになる。

受験の際にも、東大の高い壁を感じてさらに別世界の人という認定をするのだが、私が一橋大学に入って以降、今度は彼らが途端に身近な存在になってくるのである。なにしろ東大も一橋も、男女比がいびつなため、モテない！ 1993年入学の我々の時代、大学の男女比は男がかなり多く、特に国立大学は8:1なんてことすらザラだった。モテない男は他大のモテない男と仲良くなるようなわけで、それは自然なことだった。

東大生が頭からウイスキーをかけて大興奮

そんな状況下、東大に通う同級生と駒場キャンパスから程近い、下北沢の安い中華料理店でクリスマスを一緒に過ごし「しょせん私立のチャラチャラしたヤツにオレらは敵わないんだよな〜！」なんて自虐的に言い、ひたすら瓶ビールを空にして東大駒場寮でグースカ寝る、といった経験もした。

それどころか、私は社会人になってから東大生と二人で駒場寮に住んでしまうという暴挙に及んだ。大学当局が駒場寮を正式な寮と認めず、廃寮すると発表。これに対し寮生は抵抗する事態が発生した。大学当局は電気を停める措置を取るが、寮側は自家発電を導入、電気を寮に供給する。そんな中、会社員となっていた私の職場に自転車便のメッセンジャーの人が訪れた。よく見ると、寮生で友人のK君だった。

彼は「一部屋に二人いなくては貴重な電気を使う権利が得られないんだ」と、寮の窮状を嘆いた。そこで私は東大生になりすまして入寮、「2人いますよー」ということで、寮に入り込み、我々は日々楽しい生活をする。彼がファンである中日がセ・リーグを制覇した時、彼はテレビの前で頭からウイスキーをかけて大興奮！

ロジックが全然通ってない

東大生だって嬉しい時にはこうやって天真爛漫に喜ぶのか、と、この時つくづく思ったとともに、「東大生に与えられた足枷」も同時に感じたである。彼にしても「なんで東大なのに自転車便のメッセンジャーをやるんだ？」と初期の頃訝しがられていたのだという。

私は大手広告会社に新卒で入ったのだが、東大卒の先輩・同期・後輩が冷遇されているように感じたこともある。その時の言われ方は「お前、東大卒のくせに使えないなぁ」というものである。そしてこう続く。

「このクリエイティブ業界では、東大みたいなお勉強だけができる人間じゃなくて、早稲田や慶應みたいに、私立のもっと柔軟で人生経験豊富な方が向いているんだよ」

暗に「東大出身者は官僚やお固いメーカーに行った方がいいんじゃね？ クリエイティブ業界はお前らのいる場所ではない」という通告である。

だが、クリエイティブといったって、理詰めは必要だ。私が所属していたチームは5人だったが、プレゼンにあたって早稲田出身の3人は「なんかコレ面白いよなー」的な発想で企画を各自出してきた。そこに対して東大理系卒のY先輩（この3人より若手）が「だーかーらー、ロジックが全然通ってないの！ ノリしかここには見えない！ やり直し！」などと、若手ながらバシバシと先輩3人に指示をしているのである。

No.1ならではの苦労

この時「やっぱ東大卒ってやる時はバシッと仕事をやるわな。スゲー優秀だ！」と私もひどく感じ入った。しかし、「東大卒の大蔵官僚がノーパンしゃぶしゃぶを堪能」やら「東大卒の議員が汚職」といった不祥事の方が嬉々として報じられる現状があった。

池袋暴走事故の「上級国民」扱いされた飯塚幸三も東大卒で、そのエリートっぷりが批判の対象となった。

かくしてメディアや一般からは「東大卒は完璧な人である」というイメージがあったうえで、不祥事があれば苛烈に叩く。だが、実際彼らと仕事で付き合うと地頭の良さは感じることが多い。何か修正を依頼したら、思っていた以上のアウトプットを出してくれる。しかし、「私学のノリの良さには敵わないよ……。結局ビジネスはそちらが大事だ」と出世しなかった50代東大卒男性から居酒屋でその悲哀を聞いたこともある。

No.1ならではの苦労ってものはあるのだろうな……と思う。何しろ「東大卒引きこもりの末路」的な記事は、ネットニュースの世界では大人気なのだから。これも日本人が持つ東大コンプレックスと過度な幻想の表れだろう。

