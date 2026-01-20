「お雑煮に飽きたら何食べたくなる？」＜回答数36,652票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第415回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お雑煮に飽きたら何食べたい？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お雑煮に飽きたら何食べたい？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
鶏ガラスープの素と麺つゆを使いこなす簡単ラーメン
【材料】（2人分）
中華麺(生) 2玉
豚バラ肉(薄切り) 100g
<ラーメンスープ>
水 800ml
ニンニク(すりおろし) 小さじ 1
ショウガ(すりおろし) 小さじ 1
麺つゆ(3倍濃縮) 50ml
鶏ガラスープの素 小さじ 2
<トッピング>
モヤシ 1袋
豆苗 1/2パック
ゴマ油 大さじ 1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】
1、豚バラ肉は幅3cmに切る。モヤシは水に放ち、できればヒゲ根を取る。豆苗は根を切り落とし、長さを3等分に切る。
【作り方】
1、鍋に＜ラーメンスープ＞の材料を入れ、強火にかける。沸騰したら火を弱め、豚バラ肉を1枚ずつ入れ、アクを取る。
豚バラ肉は鍋に入れたままアクを取って下さい。
2、＜トッピング＞のモヤシと豆苗を耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで3分加熱する。水気をきり、ゴマ油、塩、粗びき黒コショウで和える。
3、別の鍋に熱湯を沸かし、中華麺を所定の時間ゆでて、ザルに上げ水気をきる。
4、(3)の麺を器に盛り＜トッピング＞をのせる。(1)のラーメンスープを注ぐ。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お雑煮に飽きたら何食べたい？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お雑煮に飽きたら何食べたい？」
・「お雑煮に飽きたら何食べたい？」の結果は…
・1位 … カレー 40%
・2位 ラーメン 35%
・3位 ピザ 13%
・4位 パスタ 10%
※小数点以下四捨五入
36,652票
・2位 ラーメン 35%
・3位 ピザ 13%
・4位 パスタ 10%
※小数点以下四捨五入
36,652票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
鶏ガラスープの素と麺つゆを使いこなす簡単ラーメン
【材料】（2人分）
中華麺(生) 2玉
豚バラ肉(薄切り) 100g
<ラーメンスープ>
水 800ml
ニンニク(すりおろし) 小さじ 1
ショウガ(すりおろし) 小さじ 1
麺つゆ(3倍濃縮) 50ml
鶏ガラスープの素 小さじ 2
<トッピング>
モヤシ 1袋
豆苗 1/2パック
ゴマ油 大さじ 1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】
1、豚バラ肉は幅3cmに切る。モヤシは水に放ち、できればヒゲ根を取る。豆苗は根を切り落とし、長さを3等分に切る。
【作り方】
1、鍋に＜ラーメンスープ＞の材料を入れ、強火にかける。沸騰したら火を弱め、豚バラ肉を1枚ずつ入れ、アクを取る。
豚バラ肉は鍋に入れたままアクを取って下さい。
2、＜トッピング＞のモヤシと豆苗を耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで3分加熱する。水気をきり、ゴマ油、塩、粗びき黒コショウで和える。
3、別の鍋に熱湯を沸かし、中華麺を所定の時間ゆでて、ザルに上げ水気をきる。
4、(3)の麺を器に盛り＜トッピング＞をのせる。(1)のラーメンスープを注ぐ。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)