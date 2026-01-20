スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「お雑煮に飽きたら何食べたい？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「お雑煮に飽きたら何食べたい？」

・「お雑煮に飽きたら何食べたい？」の結果は…


・1位 … カレー 40%
・2位 ラーメン 35%
・3位 ピザ 13%
・4位 パスタ 10%

※小数点以下四捨五入

36,652票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

鶏ガラスープの素と麺つゆを使いこなす簡単ラーメン


【材料】（2人分）

中華麺(生) 2玉
豚バラ肉(薄切り) 100g
<ラーメンスープ>
  水 800ml
  ニンニク(すりおろし) 小さじ 1
  ショウガ(すりおろし) 小さじ 1
  麺つゆ(3倍濃縮) 50ml
  鶏ガラスープの素 小さじ 2
<トッピング>
  モヤシ 1袋
  豆苗 1/2パック
  ゴマ油 大さじ 1
  塩 少々
  粗びき黒コショウ 少々

【下準備】

1、豚バラ肉は幅3cmに切る。モヤシは水に放ち、できればヒゲ根を取る。豆苗は根を切り落とし、長さを3等分に切る。



【作り方】

1、鍋に＜ラーメンスープ＞の材料を入れ、強火にかける。沸騰したら火を弱め、豚バラ肉を1枚ずつ入れ、アクを取る。

豚バラ肉は鍋に入れたままアクを取って下さい。



2、＜トッピング＞のモヤシと豆苗を耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで3分加熱する。水気をきり、ゴマ油、塩、粗びき黒コショウで和える。



3、別の鍋に熱湯を沸かし、中華麺を所定の時間ゆでて、ザルに上げ水気をきる。



4、(3)の麺を器に盛り＜トッピング＞をのせる。(1)のラーメンスープを注ぐ。



【このレシピのポイント・コツ】

電子レンジは600Wを使用しています。

(E・レシピ編集部)