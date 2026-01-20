大阪きってのコリアタウン・鶴橋には、多くの人に愛され過ぎている超パワフルなオモニ（韓国語で「お母さん」の意味）がいる。56歳とは思えないほど肌がツヤッツヤで美しい彼女は、夫よりも「惚れまくっている好きな人」がいるミナミのバーへ……。オモニの好きな人の正体、そして彼女が涙した理由とは!?

「ずっとパワフル」「いつ寝ているんかなってくらい常に元気」「いつもいい笑顔でこっちまで笑顔にさしてもらえる」などと、鶴橋の人々に愛されているのは、約30年前に⽇本へ来た山井真紀さん。彼女の美貌にナインティナインの岡村隆史とタレントのなるみは、「肌がすごいね～！」「キレイ！」とビックリだ。

真紀オモニが営む創業18年の韓国料理店・ひろやは、彼女の手作りカルビスープやチーズタッカルビ、スンドゥブなどが⼈気で、連⽇⼤盛況。真紀オモニは、いつも早朝5時半に自宅を出て、ビールでエネルギーチャージし、大量の料理の仕込み作業をする。

買い出しをして午前10時に営業が開始すると、真紀オモニはビールを飲みながらも休みなく働く。午後3時に店の混雑が落ち着くと、真紀オモニは近所の店へ。地域の人との交流を欠かさないことと、彼女の明るい人柄のおかげで、ひろやは多くの人から愛されているのだ。その後も真紀オモニは、夜6時の営業終了まで飲みながらバリバリ働く。

営業後のプライベートタイムも、真紀オモニは飲みまくり！ 仲間たちとたらふくお酒を飲んだ彼女が夜9時に向かったのは、夫よりも「惚れまくっている好きな人」がいるという、ミナミのとあるバー。

そこにいたのは、真紀オモニが溺愛するイケメン息子！ このバーは、息子の勤務先だったのだ。真紀オモニは息子と一緒に住んでいるが、互いに多忙なため、頻繁にこのバーに息子の顔を見に訪れて、一緒にお酒をたしなんでいるそう。

実は真紀オモニは、かつて出産で病院へ向かうタクシー内で破水。息子の体の半分が出てきていたという、パワフル過ぎる出産体験をした。「生きるか死ぬかっていう合間で生まれた子が生きているんです。それだけで素敵じゃない？ 奇跡やで」と、真紀オモニはしみじみ語った。

そんな真紀オモニに息子は、沖縄県出身の有名ロックバンド・かりゆし58の代表曲『アンマー』を歌唱。沖縄の方言で”お母さん”を意味する『アンマー』は、子どもから母に捧げる愛の歌だ。これまでの感謝を込めるように『アンマー』を歌う息子に、真紀オモニの瞳は涙であふれていた。

なお、真紀オモニの密着映像は、1月12日に放送されたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で公開された。同じく子どもがいる岡村となるみは、非常にグッときた様子。特に同じ母親であるなるみは、「好きでしゃーないんやなぁ息子が」「毎回泣くんや多分」と微笑みながらしみじみ呟いた。

