話題沸騰！主演・竹内涼真、ドラマ『再会』本日放送の第2話でも衝撃展開

主演・竹内涼真、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

本日1月20日（火）、同ドラマの第2話が放送される。

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

まるで先の読めない怒涛のミステリー展開、胸が締め付けられる懐かしくも危うげな人間模様から目が離せない本作。

前回放送の第1話では、スーパーの店長・佐久間秀之（小柳友）が何者かに射殺される事件が発生し、主人公の刑事・飛奈淳一（竹内涼真）は捜査に乗り出した。ところがその矢先、彼の心をかき乱す事態が続発する。

容疑者として浮上したのは、事件前日になぜかスーパーを訪れていた淳一の初恋の相手・岩本万季子（井上真央）。

さらに、凶器として使われたのは、23年前の現金輸送車強盗事件で殉職した巡査長・清原和雄（弓削智久）の拳銃だと判明。

しかもそれは、淳一が23年前、仲が良かった同級生たち、万季子、和雄の息子・清原圭介（瀬戸康史）、今回殺された店長の弟・佐久間直人（渡辺大知）とともに密かに持ち去り、タイムカプセルに入れて埋めたはずの拳銃だった。

人知れず激しく動揺する淳一。そんななか、ウインクにタップダンス…謎多き行動を取りながら淳一ら同級生の様子を密かに監視する県警捜査一課の刑事・南良理香子（江口のりこ）は鋭い洞察力を発揮。事情聴取に応じた万季子が嘘をついているとにらむ。

得体の知れないさまざまな謎と秘密、複雑な思いが交錯する第1話を受け、SNS上では視聴者の間で早くも考察合戦が加熱している。

23年前、同級生4人以外の誰にも知られることなく埋めたはずの拳銃。それが今回の事件の凶器だと特定されたことにより、淳一の中で拮抗していく「万季子を信じたい気持ち」と、「刑事として無視するわけにはいかない疑惑の念」。

そんななか、物語は第2話でさらなる衝撃展開を迎える。

第2話では、万季子が事件前日にスーパーを訪れた目的について嘘をついていると直感した南良が、意外な人物にも不審を抱き始めることに。

そんななか、ついにパンドラの箱が開かれる…。淳一ら同級生4人が一堂に会し、拳銃を封印したはずのタイムカプセルを開けることを決意する。

23年の時を経て暴かれる、いまだ多くの謎に包まれている過去の罪と秘密。そして、「俺たち4人のうち誰かがタイムカプセルを開けて、あの拳銃を持ち出した」…過去と現在をつなぐ、幾重もの秘密で包み隠された真実とは。

最後の1秒まで揺れに揺れる第2話、必見だ。