20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比150円安の5万3510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては73.57円安。出来高は6101枚だった。



TOPIX先物期近は3651ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.4ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 53510 -150 6101

日経225mini 53495 -165 114431

TOPIX先物 3651 -8.5 8061

JPX日経400先物 32835 -90 551

グロース指数先物 734 -1 643

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

