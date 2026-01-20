　20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比150円安の5万3510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては73.57円安。出来高は6101枚だった。

　TOPIX先物期近は3651ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.4ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53510　　　　　-150　　　　6101
日経225mini 　　　　　　 53495　　　　　-165　　　114431
TOPIX先物 　　　　　　　　3651　　　　　-8.5　　　　8061
JPX日経400先物　　　　　 32835　　　　　 -90　　　　 551
グロース指数先物　　　　　 734　　　　　　-1　　　　 643
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース