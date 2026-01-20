「プロキオンＳ・Ｇ２」（２５日、京都）

勝負の１年が始まる。昨年の夏、３勝クラスを１３戦目でようやく突破し、オープン入りを決めたサイモンザナドゥ。秋には重賞に挑戦すると、異なるコース、馬場で連続２着と好走。一気に重賞戦線の主役候補へ躍り出た。

前走のみやこＳは１分４７秒５のＪＲＡレコード決着。勝ち馬は次戦のチャンピオンズＣを制したダブルハートボンドだったが、その相手に首差の大接戦を演じた。小林師は「相手が強く、どこまで行ってもかわせる感じはなかった」と謙遜しつつも「よく食い下がってくれました」と愛馬の頑張りに目尻を下げる。２走前のシリウスＳから２キロの斤量増、そして高速決着にも対応し、のちのＧ１馬を確かなパフォーマンスで追い詰めた。

もともと体の緩さが抜け切れなかったというが「去年の秋から、ようやく良くなりました」とトレーナーは言う。脚質の幅も広がり、６歳を迎えた今、絶賛成長中だ。

１週前には池添が騎乗して栗東ＣＷ６Ｆ８５秒８−３８秒０−１１秒５をマーク。併せたサントルドパリ（３歳１勝クラス）に半馬身遅れたものの、しまいは鋭い切れ味を見せた。「池添さんには『体の使い方がかなり良くなっている』と言ってもらいました」と手応えを口にした指揮官。「今年は“いよいよ”という感じですね」。長かった助走期間を経て、６歳馬が大きく飛躍する。