ソフトバンク育成6位、18歳の長崎蓮汰には大切にしている言葉がある。「変えるにはリスクが伴う。変えなければもっと大きなリスクが伴う」。滋賀学園2年の冬、球速が上がらず成績も残せず、悩んでいた時に自分で考えた言葉だ。心も体も“変える”ことを恐れずに変化を求め続けた結果、投手として成長を遂げ、チームを県内24連勝に導いた。

手先の器用さに自信があり、家庭科の授業では裁縫を褒められたこともある。指の繊細な感覚を生かし、投球では6球種を駆使している。しかし、際立った球がないことが短所と自覚し「三振を取れるボールがない。これという一つが自分にはない」と話す。筑後ファーム施設の最先端技術を活用し、決め球を手に入れる未来を描いている。

3年春の選抜で憧れだった甲子園のマウンドに立ったが、惜しくも1回戦で涙をのんだ。プロで再びスポットライトを浴びる機会があれば「相手を圧倒できるように、絶対に悔いが残らないようにリベンジしたい」と期している。

◇長崎 蓮汰（ながさき・れんた）2007年6月11日生まれ、大阪府出身の18歳。小1から豊島パワーズで野球を始める。中学では豊中シニアに所属。滋賀学園では2年春に背番号1でベンチ入りし、2年夏の甲子園は背番号13で出場。25年育成ドラフト6位でソフトバンクに入団。背番号155。1メートル87、85キロ。右投げ右打ち。