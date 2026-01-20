「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２５日、中山）

中山金杯のカラマティアノス、日経新春杯のゲルチュタールに続き、今週も明け４歳馬が猛威を振るうのか−。中山の伝統Ｇ２に、この「強い」と言われる世代のダービー３着馬ショウヘイが登場だ。菊花賞ではまさかの１４着に沈んだが、世代上位の実力は誰もが認めるところで、データ班も太鼓判。きっちりと巻き返して２つ目のタイトルをつかみ取り、春の大舞台へ向かいたい。

▼傾向（過去１０年）

春の中長距離Ｇ１を狙う古馬の戦い。

▼人気

１番人気〈３・３・０・４〉

２番人気〈２・１・０・７〉

３番人気〈２・２・３・３〉

４番人気〈１・０・２・７〉

５番人気〈０・２・２・６〉

勝ち馬８頭が４番人気以内と波乱度は低め。

▼ステップ

準ＯＰ〈１・０・２・１０〉

ＯＰ競走〈０・１・０・１８〉

Ｇ３〈１・６・５・３１〉

Ｇ２〈２・０・１・２０〉

Ｇ１〈５・３・２・２９〉

海外Ｇ１〈１・０・０・０〉

勝ち馬８頭が芝２０００メートル超えのＧ２以上戦から参戦。

▼前走内容

勝ち馬８頭が６着以内かつ、負けても０秒５差以内だった。

▼前走人気

勝ち馬８頭が７番人気以内だった。

▼性齢

４歳馬〈３・４・３・１４〉

５歳馬〈３・１・３・２４〉

６歳馬〈３・２・２・２８〉

７歳以上〈１・３・２・４６〉

７歳以上馬と〈０・０・１・７〉の牝馬は劣勢。

▼重賞実績

勝ち馬８頭にＧ２連対、もしくはＧ１での３着以内があった。

▼距離実績

勝ち馬７頭に芝２２００メートル以上戦で勝ち鞍があった。

▼決め手

逃 げ〈０・０・１・９〉

先 行〈８・３・２・２３〉

差 し〈２・６・５・４７〉

追込・まくり

〈０・１・２・３３〉

勝ち馬８頭が前走の４角を４番手以内で通過するか、最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 Ｖデータを全てクリアした馬はゼロ。唯一、ショウヘイだけが減点１で踏みとどまった。中山金杯をカラマティアノスが、そして日経新春杯をゲルチュタールが制すなど、強いと言われる４歳世代のダービー３着馬が、飛躍の一年をスタートさせるか。（記録室）