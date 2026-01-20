【ＡＪＣＣ】ショウヘイ 菊１４着からの逆襲をデータも後押し 「強い」と言われる４歳世代の一角
「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２５日、中山）
中山金杯のカラマティアノス、日経新春杯のゲルチュタールに続き、今週も明け４歳馬が猛威を振るうのか−。中山の伝統Ｇ２に、この「強い」と言われる世代のダービー３着馬ショウヘイが登場だ。菊花賞ではまさかの１４着に沈んだが、世代上位の実力は誰もが認めるところで、データ班も太鼓判。きっちりと巻き返して２つ目のタイトルをつかみ取り、春の大舞台へ向かいたい。
▼傾向（過去１０年）
春の中長距離Ｇ１を狙う古馬の戦い。
▼人気
１番人気〈３・３・０・４〉
２番人気〈２・１・０・７〉
３番人気〈２・２・３・３〉
４番人気〈１・０・２・７〉
５番人気〈０・２・２・６〉
勝ち馬８頭が４番人気以内と波乱度は低め。
▼ステップ
準ＯＰ〈１・０・２・１０〉
ＯＰ競走〈０・１・０・１８〉
Ｇ３〈１・６・５・３１〉
Ｇ２〈２・０・１・２０〉
Ｇ１〈５・３・２・２９〉
海外Ｇ１〈１・０・０・０〉
勝ち馬８頭が芝２０００メートル超えのＧ２以上戦から参戦。
▼前走内容
勝ち馬８頭が６着以内かつ、負けても０秒５差以内だった。
▼前走人気
勝ち馬８頭が７番人気以内だった。
▼性齢
４歳馬〈３・４・３・１４〉
５歳馬〈３・１・３・２４〉
６歳馬〈３・２・２・２８〉
７歳以上〈１・３・２・４６〉
７歳以上馬と〈０・０・１・７〉の牝馬は劣勢。
▼重賞実績
勝ち馬８頭にＧ２連対、もしくはＧ１での３着以内があった。
▼距離実績
勝ち馬７頭に芝２２００メートル以上戦で勝ち鞍があった。
▼決め手
逃 げ〈０・０・１・９〉
先 行〈８・３・２・２３〉
差 し〈２・６・５・４７〉
追込・まくり
〈０・１・２・３３〉
勝ち馬８頭が前走の４角を４番手以内で通過するか、最速上がりをマークしていた。
▼注目馬 Ｖデータを全てクリアした馬はゼロ。唯一、ショウヘイだけが減点１で踏みとどまった。中山金杯をカラマティアノスが、そして日経新春杯をゲルチュタールが制すなど、強いと言われる４歳世代のダービー３着馬が、飛躍の一年をスタートさせるか。（記録室）