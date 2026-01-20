データも後押し、ショウヘイ

　「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２５日、中山）

　中山金杯のカラマティアノス、日経新春杯のゲルチュタールに続き、今週も明け４歳馬が猛威を振るうのか−。中山の伝統Ｇ２に、この「強い」と言われる世代のダービー３着馬ショウヘイが登場だ。菊花賞ではまさかの１４着に沈んだが、世代上位の実力は誰もが認めるところで、データ班も太鼓判。きっちりと巻き返して２つ目のタイトルをつかみ取り、春の大舞台へ向かいたい。

　▼傾向（過去１０年）

　春の中長距離Ｇ１を狙う古馬の戦い。

　▼人気　

　１番人気〈３・３・０・４〉

　２番人気〈２・１・０・７〉

　３番人気〈２・２・３・３〉

　４番人気〈１・０・２・７〉

　５番人気〈０・２・２・６〉

　勝ち馬８頭が４番人気以内と波乱度は低め。

　▼ステップ　

　　準ＯＰ〈１・０・２・１０〉

　ＯＰ競走〈０・１・０・１８〉

　　　Ｇ３〈１・６・５・３１〉

　　　Ｇ２〈２・０・１・２０〉

　　　Ｇ１〈５・３・２・２９〉

　海外Ｇ１〈１・０・０・０〉

　勝ち馬８頭が芝２０００メートル超えのＧ２以上戦から参戦。

　▼前走内容　

　勝ち馬８頭が６着以内かつ、負けても０秒５差以内だった。

　▼前走人気　

　勝ち馬８頭が７番人気以内だった。

　▼性齢　

　　４歳馬〈３・４・３・１４〉

　　５歳馬〈３・１・３・２４〉

　　６歳馬〈３・２・２・２８〉

　７歳以上〈１・３・２・４６〉

　７歳以上馬と〈０・０・１・７〉の牝馬は劣勢。

　▼重賞実績　

　勝ち馬８頭にＧ２連対、もしくはＧ１での３着以内があった。

　▼距離実績　

　勝ち馬７頭に芝２２００メートル以上戦で勝ち鞍があった。

　▼決め手　

　　逃　げ〈０・０・１・９〉

　　先　行〈８・３・２・２３〉

　　差　し〈２・６・５・４７〉

　　追込・まくり

　　　　　〈０・１・２・３３〉

　勝ち馬８頭が前走の４角を４番手以内で通過するか、最速上がりをマークしていた。

　▼注目馬　Ｖデータを全てクリアした馬はゼロ。唯一、ショウヘイだけが減点１で踏みとどまった。中山金杯をカラマティアノスが、そして日経新春杯をゲルチュタールが制すなど、強いと言われる４歳世代のダービー３着馬が、飛躍の一年をスタートさせるか。（記録室）