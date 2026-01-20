「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２５日、中山）

強い４歳世代で上位の一角であるショウヘイが、巻き返しを期して中山へ登場する。京都新聞杯Ｖでベールを脱ぐと、続くダービーではクロワデュノール、マスカレードボールに続く３着に好走した。しかし、飛躍が期待された秋は神戸新聞杯で１番人気２着に敗れると、３冠最終戦の菊花賞では終始リズムに乗れないまま１４着と大敗した。

「（ダービーの）２４００メートルでギリギリといった感じでしたからね。馬場の影響も少しはあったと思いますが、それよりも距離でしょう。結果的にも３０００メートルは長かったです」と不完全燃焼に終わった菊花賞の敗因を距離に求めた友道師。決して力負けではない。

前走後はジャパンＣや有馬記念には向かわず、年明けのこの舞台を目標に設定。滋賀県のノーザンファームしがらきで英気を養った。帰厩後の調整もそのもので、栗東ＣＷでの１週前追いは川田を背にびっしり追われ、６Ｆ８０秒０−１１秒４の好時計を計時。古馬オープンのロードフォアエースを１秒４追走から、迫力満点のフットワークで差を詰め、最後は併入フィニッシュに持ち込んだ。

「馬場がふかふかして少し走りづらそうにしていましたが、最後までしっかりとしていました。『休み明け感はある』という鞍上の感触でしたが、これで変わってくると思いますし、もともと太く見せる馬ではなく、体はほぼできています」。メニュー通りの調整を消化して、トレーナーは納得の表情を見せた。

「２０００〜２２００メートルが合うと感じている馬。器用さがありますし、脚質的にも中山の小回りは対応できるはず」と指揮官。言い訳のできないステージを制し、春の大舞台へ。競馬界の“ショウヘイ”がここから中距離戦線の主役へ躍り出る。

〈１週前診断〉川田を背に栗東ＣＷで６Ｆ８０秒０−１１秒４（仕掛け）を計時。道中を力むことなく運び、直線は力強い脚取りで駆け抜けロードフォアエース（５歳オープン）と併入した。昨秋の菊花賞（１４着）以来でも仕上がりは良好だ。