¡Ú¥Î¥¢¡ÛÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡¡¿·Ç¯àºÒÆñáÂ³¤¤â¡Ä£Í£Í¤«¤éµÕ½±¤Ø¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÝµÊ°¤âÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¥Î¥¢¤ÎÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ÇÇ¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÆ±£±·î£±Æü¤Ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤Î»î¹ç¡£¤½¤Î¸å£±Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿·Ç¯¤ÎµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£Ç¯½éÀï£±Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Ï¥«¡¼¥ë¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢¥É¥¯¡¦¥®¥ã¥í¡¼¥ºÁÈ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤â¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥â¥ê¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤é¤º¡£¤µ¤é¤Ë£±£±Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¤Ù¥ê¥ª¥ó¡×¤Î½êÂ°¤À¤Ã¤¿¥«¥¤¡¦¥Õ¥¸¥à¥é¤ËÎ¥È¿¤µ¤ì¡¢¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡×Æþ¤ê¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯»ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤¬¡Ö¡Ê¥Õ¥¸¥à¥é¤ÎÂ¤È¿¤Ï¡Ë¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ï¡¢¤â¤¦º£¸å¼¡Âè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤â¤¦Á´Á³¡¢¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¶¯µ¤¡£¿·Ç¯¤ÎÉé¤±¤Ë¤â¡Ö¼¡¤Ë¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£Í£Ï£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Í£Á£Ç£É£Ã¡Ê£Í£Í¡Ë¡×¤Î¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬£±£¹Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡Ö£Í£Í¤Î¥ê¥ó¥°¤ÏËÜÅö¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅÚ°æÀ®¼ù¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ëÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡Ö»É·ãÅª¤ÇµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÝµÊ°¤âÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Á°¸þ¤¤ÊÀ¶µÜ¤ÏÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£à·îÍËÆü¤ÎËâË¡á¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡£