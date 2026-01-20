大阪出身ギャルモデル、勉強に厳しかった祖母がテストやノートを自作
モデルのタレントのゆうちゃみが、22日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
ゆうちゃみ ＝テレビ朝日提供
“令和の白ギャル”ことゆうちゃみは、大阪出身。昨年は大阪・関西万博のスペシャルサポーターを務めた。子どもの頃からギャルだったというが、自身より母の方がさらにギャルなのだという。
一方、祖母は勉強に厳しく、時にはテストを作ってくれたり、英語のノートを作ってくれたそうで、祖母と一緒に新聞を読みながら漢字の勉強をしていたと話す。
そんな母の影響で、子どもの頃からEXILEのファンだというゆうちゃみ。ダンスの練習に励み、EXILEのミュージックビデオや東京ドームのライブにも出演した。現在は、東京で暮らしているが、母は頻繁に大阪から訪ねてくるそう。
テレビに出始めたころは、急にいろんな番組に呼ばれパンクしたこともあったが、今はテレビの仕事が楽しくて仕方ないという。
ゆうちゃみ ＝テレビ朝日提供
“令和の白ギャル”ことゆうちゃみは、大阪出身。昨年は大阪・関西万博のスペシャルサポーターを務めた。子どもの頃からギャルだったというが、自身より母の方がさらにギャルなのだという。
一方、祖母は勉強に厳しく、時にはテストを作ってくれたり、英語のノートを作ってくれたそうで、祖母と一緒に新聞を読みながら漢字の勉強をしていたと話す。
そんな母の影響で、子どもの頃からEXILEのファンだというゆうちゃみ。ダンスの練習に励み、EXILEのミュージックビデオや東京ドームのライブにも出演した。現在は、東京で暮らしているが、母は頻繁に大阪から訪ねてくるそう。
テレビに出始めたころは、急にいろんな番組に呼ばれパンクしたこともあったが、今はテレビの仕事が楽しくて仕方ないという。