値下げキタぁぁああ！！【3COINS】大人が使いたい♡「華やか見えコスメ」

日用雑貨から大人世代が使いやすいコスメまで揃う、【3COINS（スリーコインズ）】。なんと、まだまだ使える「華やか見えコスメ」が、プライスダウンされているのを発見！ 普段使いから、特別なシーンのメイクにも使えそうなリップグロス、アイシャドウ、チークをピックアップ。品切れが続出しそうな予感なので、早めにチェックしてみて！

ひと塗りで華やかにきまるツヤグロス

【3COINS】「シャイニーリップグロス／and us」\330（税込・セール価格）

唇にツヤと上品なきらめきをプラスできるリップグロスが、なんと500円を出してお釣りが来るプライスに。単品使いはもちろん、手持ちの口紅に重ねて使う、ニュアンスチェンジにもおすすめです。公式サイトによると、「お出かけの際にもさっと塗れるなめらかな塗り心地」なのだそう。画像のピンクベージュの他、クリア、ローズ、ブラウンの全4色展開。

普段メイクから華やかメイクまで使えそう

【3COINS】「8色アイシャドウパレット／and us」\550（税込・セール価格）

質感の異なる色を組み合わせた、8色入りのアイシャドウパレットもセール価格に。目元にナチュラルな彩りを与えてくれそうなアイシャドウは、どの色も普段のメイクから華やかメイクまで活用できそうです。画像のベージュ系の他、ローズ系、ライラック系の3種類が展開されており、お値下げになった今なら複数買いもありかも。

華やか & ヘルシーな目元を演出するクリームアイシャドウ

【3COINS】「グロウクリームアイシャドウ／and us」 \330（税込・セール価格）

公式サイトによると「なめらかに広がるクリームタイプで、指やチップでぽんぽんと馴染ませるだけでツヤのあるまぶたに仕上がります」という、こちらのアイシャドウ。キラキラとした発色により、華やかでヘルシーなメイクを楽しめそう。画像の透明感のあるグロウカラーの他、ベージュシルバーと色味の異なるブラウン系4色を加えた6色展開です。

血色感 & 立体感をマルチに叶えるチークパレット

【3COINS】「グロウチークパレット／and us」\330（税込・セール価格）

パレットに5色をとじこめた贅沢なチークパレットは、単色でもミックスしても楽しめそう。公式サイトによると「血色感と立体感を一つでかなえる」とのことで、ハイライトやシェーディングとしても使えるもよう。画像は、シックなメイクにきまるナチュラルブラウン系。その他に、アプリコット系とローズ系が展開されています。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里