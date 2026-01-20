冬のボーナスが55万→120万円に大幅上昇！　それでも「あてにしてない」と断言する女性

ボーナスは仕事のモチベーションに直結する。投稿を寄せた新潟県の40代女性（医療・福祉・介護／年収850万円）は総合病院で勤務するベテラン看護師。

冬のボーナスは104万円だそうで、「前年は初めての100万超えでした。これがあるから頑張れる」と、素直に喜びを書いている。（文：長田コウ）

「住宅ローン、子供の学費」で半分なくなる

反面、額面が大きければ引かれるものも大きい。「税金で20万円以上引かれて、財形貯蓄もしているので手取りは65万円ほど」と明かしている。さらに、手元に残ったお金の使い道も堅実だ。

「住宅ローン、子供の学費で半分なくなり、車検費用と生活費の足しで終了」

今までのキャリアを考えれば「もう少し頂いてもいいと思っています」と本音をこぼしている。過酷な医療現場で踏ん張る女性にとって、ボーナスは大きな活力になっているようで、自分へのご褒美として「クリスマスコフレ」を購入したそう。

「使い道は特にありません」

神奈川県の50代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収650万円）は、驚きの振れ幅を見せるボーナス事情を明かした。

「昨年約55万円、今年は約120万円です。一昨年は30万円程でした。業績が特需で向上し、今年は瞬間的な金額です」

一気に額が上昇したようだ。女性は「創業以来最高の支給率に近いらしいです」と書きながらも、至って冷静だ。

「特需が継続する保障は無いし、基盤事業が無いので、数年先までの賞与引当金に置いておけばいいのにと思います」

さらに、使い道についても「大前提として賞与をあてにしてないので、使い道は特にありません」という徹底ぶりだ。結果的には「最近一括払いで購入した車の補填」になったというが、浮かれた様子は一切ない。

むしろ女性の悩みは、12月から急遽引き継ぐことになった管理職業務にあるようだ。「肩書は部長代理、給与はステイ、格上の部下もいます」と書いており、高額ボーナスの喜びを打ち消すような複雑な内情を明かしている。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU