冬のボーナスが爆増「昨年は70万円、今年は380万円」　それでも「来期以降キープできるかが肝」と冷静な女性

冬のボーナスは、働く人にとって一年の集大成ともいえる関心事だ。神奈川県の40代女性（年収950万円）は、経営コンサルタントとして財務や事業戦略に携わっている。今回のボーナスは格別なものとなったようだ。（文：湊真智人）

インセンティブ込みで「180万→250万」の男性も

女性は、昨年から今年にかけてのボーナス額の変化をこう明かす。

「昨年は70万円だったが、今年は380万円」

実に5倍以上の跳ね上がりだ。この大幅増は、女性が「3800万円を売り上げて10%還元」と語るように、自身の成果がダイレクトに反映された結果だという。

これだけの金額を手にすれば浮き足立ちそうなものだが、納得感については「まあまあといったところ」と至って冷静だ。プロフェッショナルとして、一時の成功に満足することなく先を見据えている。

「ひとまず、来期以降もこのレンジをキープできるか否かが肝」

実績が正当に評価され、ボーナスが増額したのは彼女だけではない。山形県の30代男性（ITエンジニア／年収1100万円）からも、喜びの声が届いている。

男性はAIサービスの設計から販売まで幅広く兼務しており、昨冬の「180万円」から今冬は「250万円」へと大幅アップを達成したという。

「賞与にインセンティブが含まれ、今年はかなり売り上げが良かったので賞与も大幅に増額しました」

昨今のAI需要の高まりを背景に、マルチな活躍が実を結んだ形だ。男性は「地方在住のため、ほかの方と比べるとかなり恵まれていると思います」と自身の状況を客観的に捉えている。

またその使い道については、堅実な計画を立てているようだ。

「住宅ローンがあるので貯蓄と投資がメイン。あとは家族で1泊2日のプチ旅行を予定しています」

物価高が続く昨今だが、確かなスキルと実績を持つ人たちにとっては、その努力が報われる冬となったようだ。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU