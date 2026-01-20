卓球の全日本選手権は２０日、東京体育館で開幕する。男子シングルスは張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝が王座奪還を目指す。前回大会初優勝の新鋭・松島輝空（そら、１８）＝木下グループ＝らと激しい優勝争いを繰り広げそうだ。

張本智は年明けからエンジン全開だ。２０２６年の国内大会初戦へ「（今年の）テーマは“前半”ですね。全日本選手権で勝って、いいスタートダッシュを決めたい」と力を込めた。自身初の連覇を狙った前回は準決勝で新鋭の松島輝空に１―４で敗れ、無念の敗退。エースが雪辱を果たす。

前回は向かってきた松島に完敗だった。強気な回り込んでのフォアハンドドライブで押され、第２ゲームこそ１１―９で何とか奪ったが、「スコア以上に苦しい試合で、ぎりぎり１ゲームを取るのが精いっぱいだった。僕も調子は悪くなかった。松島選手のパフォーマンスが素晴らしかった。これだけ圧倒されて負けたのは久しぶり」と脱帽し、敗戦直後は日本代表で共闘する後輩の成長をたたえた。

ただ、負けた悔しさは忘れられない。昨年の全日本で連覇に届かず、５月の世界卓球個人戦では男子シングルス３回戦でパリ五輪代表の戸上隼輔との日本勢対決に敗れた。８月のＷＴＴチャンピオンズ横浜で優勝、１２月のＷＴＴファイナルズ香港を制し、年間王者に輝いた。２５年後半は国際大会のビッグタイトルを立て続けに取ってもエースに満足感はない。「１年を振り返った時に悔しい方が強い。納得はいっていない。全日本も、世界卓球も負けたし、やはり僕は負けた方が記憶に残る」と率直に話した。

全日本で２年ぶり３度目の頂点をつかんで波に乗るつもりだ。２６年は高い目標を掲げた。「まだ取ったことがないタイトルなので、ワールドカップとアジア競技大会、世界卓球団体戦での金メダルを取りたい。（男子シングルスで）世界ランキング１位になりたいので、ファイナルから続けて（ランキングに関わる）ポイントを稼げるように。だから前半から頑張らないと」と張本智。日本一奪回から飛躍の年にする。（宮下 京香）