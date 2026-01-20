卓球の全日本選手権は２０日、東京体育館で開幕する。女子シングルスは２０２４年パリ五輪銅メダル・早田ひな（２５）＝日本生命＝が４連覇に挑み、前回準優勝で成長著しい張本美和（１７）＝木下グループ＝が初制覇を狙う。

４連覇がかかる早田に気負いはない。前回も無欲で戦った大会だった。２４年８月のパリ五輪女子シングルス準々決勝で左腕を負傷した。同年の１１月下旬に実戦復帰したばかりで、万全にはほど遠かった。「不安もあって、どこかで諦めている自分がいた。どこで負けても仕方がない」。思うような動きができない現実を受け入れて臨んだが、２５年１月の全日本選手権の初戦、４回戦から苦しい試合が続いた。

当時、準々決勝後には左腕に鈍い痛みを感じた。痛み止めを飲んでコートに立った最終日。棄権と隣り合わせの状況だったが、試合に入ると、不思議なほど目の前のプレーに集中できた。準決勝で大藤沙月、決勝で張本美和に４―０と圧巻のパフォーマンスで３連覇を達成した。「まさか優勝できるとは思っていなかった。自分に期待していないからこそ、何も考えずにプレーができて勢いがあった。卓球は面白いなって。（パリ五輪後の競技人生の）シーズン２を頑張ろうと思えた大会だった」と振り返った。

その後も左腕の痛みやしびれには悩まされたが、昨年の９月頃から手首の動作に制限がなくなった。不安なく練習や試合に打ち込める状態になったからこそ、今は目の前の勝敗よりも、２８年ロサンゼルス五輪に向けて進化を求める気持ちが強い。「自分を変えたいと思っているタイミングなので、いろんな挑戦だったり、卓球を楽しいと思えることが大事」と足元を見据えた。

連覇を重ねて増していた重圧は、これまでと違ったメンタルで戦った前回大会を経て、リセットされた感覚もある。４連覇を果たせば１９９２〜９７年に６連覇した小山ちれ以来。５度目の頂点も８度の小山、７度の星野美香に次いで歴代３位タイの記録となるが「４連覇は無理に目指そうとしなくても、勝負の勘は自然に出てくると思うので、そこの感覚に任せたい」。自然体で１５度目の全日本に挑んでいく。（林 直史）