¡¡Âîµå¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï£²£°Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£µ¡Ë¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡á¤¬£´Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤ß¡¢Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÇÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤Ä¥ËÜÈþÏÂ¡Ê£±£·¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¼ã¤¥¨¡¼¥¹³Ê¤¬Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿£±£·ºÐ¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¤Ï¡Öº£¤ÏÁ´ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ä¾¶á£²Ç¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¤ÇÁáÅÄ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡¡Ö£¹ºÐ¤Î»þ¤Î£±£¸Ç¯Âç²ñ¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤òºÇÇ¯¾¯£±£´ºÐ¤ÇÀ©¤·¤¿·»¡¦ÃÒÏÂ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£½é½Ð¾ì¤·¤¿£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¶ä¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºòÇ¯£´·î¤Ë¤Ï½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤ÇÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤ËÉâ¾å¡£¤·¤«¤·£²Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¤ËÎ©¤Ã¤¿Á°²ó¤âÁáÅÄ¤«¤é£±¥²¡¼¥à¤âÃ¥¤¨¤º¤Ë²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Î£×£Ô£Ô¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥í¥ó¥É¥ó·è¾¡¤ÇÁáÅÄ¤ò¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÇÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¡£¼«¿®¤òÀÑ¤ó¤ÇÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡£±£·Ç¯¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§¡¢£±£¸Ç¯¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¤é¤ËÂ³¤¯»Ë¾å£·¿ÍÌÜ¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤ÎÆüËÜ°ìÂ×´§¤ËÄ©¤à¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢£±£°Ç¯¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤ËÂ³¤¯£´Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò¤È¤Î£²¼ïÌÜ¤òÍ½Äê¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢³Ì¤òÇË¤ë°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÁ´ÆüËÜ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¥ËÜÈþ¡£º£Ç¯¤³¤½ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊµÜ²¼¡¡µþ¹á¡Ë
¡¡¡Ú°ËÆ£ÈþÀ¿¡Û¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç£´Ç¯¤Ö¤ê£´ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£¡Ö¼¡¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤È´èÄ¥¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÆ±³ØÇ¯¤ÎÌÁÍ§¡¦Ê¿ÌîÈþ±§¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤ÇÄ¥ËÜÈþ¤ËÇÔ¤ì¡ÖÎÏÉé¤±¡×¤È²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë¤À¤±¤ËÀã¿«¤ËÇ³¤¨¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Âîµå¸Ä¿ÍÀïÆ±¼ïÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÆ¼¤ò³ÍÆÀ¡£¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¡ÖÃæ¹ñÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÊÖ¤êºé¤¯¡£
¡¡¡ÚÊ¿ÌîÈþ±§¡Û¡¡¸ÞÎØ£²Âç²ñÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Âç²ñ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯£±£¶ºÐ¤Ç½éÀ©ÇÆ¤·¤¿£±£·Ç¯°ÊÍè¤ÎÄº¤Ø¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°²ó¡Ê¤Î£¸¶¯¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡£ºòÇ¯¤ÏÀ¤³¦Âîµå¸Ä¿ÍÀï¤Ç¼º°Õ¤Î£²²óÀïÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñºÇ¹âÊö¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¿¼¥»¥óÂç³Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÍ¥¾¡¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¼ý³Ï¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¼è¤êÌá¤·¤¿¼«¿®¤òÎÈ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡Ú²£°æºéºù¡Û¡¡Ç°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø¡¢£²£´Ç¯Âç²ñ¤Ç£´¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¿·±Ô¤Ï¡Ö°ìÀï¡¢°ìÀï¤ò¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤È¤â¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢£¶²óÀï¤Ç²áµî£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¤ÈÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö°ì¤Ä¤Î¥ä¥Þ¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡£ºòÇ¯£µ·î¤ÎÀ¤³¦Âîµå¸Ä¿ÍÀï¤ËÂçÆ£º»·î¤ÈÁÈ¤à½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç½é½Ð¾ì¤·¡¢£¸¶¯Æþ¤ê¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¡¤Á¤¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼¨¤¹ÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹Å¸Ë¾¡Û¡¡Âç²ñ£³Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÁáÅÄ¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½àÍ¥¾¡¤ÎÄ¥ËÜÈþ¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÀïÆ¼¥á¥À¥ë¤Ç²áµî£³ÅÙÍ¥¾¡¤Î°ËÆ£¡¢¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤é¤òÃæ¿´¤ËÇ®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÂç²ñ£´Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÅÄ¤Ï¡¢£±£·Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿Ìî¤ÈÆ±¤¸¥¾¡¼¥ó£±¡£¤È¤â¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¥¾¡¼¥ó£²¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÀïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶ä¤ÎÂçÆ£¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤¬¸÷¤ë¶¶ËÜ¤é£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¼ÂÎÏ¼Ô¤¬½¸·ë¡£°ËÆ£¡¢£²£´Ç¯£´¶¯¤Î²£°æºéºù¤Ï¥¾¡¼¥ó£³¡£Èá´ê¤Î½éÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤à£±£·ºÐ¤ÎÄ¥ËÜÈþ¤Ï¡¢Ä¹ºê¤é¤È¥¾¡¼¥ó£´¤ÇÁè¤¦¡£
¡¡¡»¡Ä¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò¤ÏÂç²ñ»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤Î£´Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬¡¢ÂçËÜÌ¿¤À¡££±£°Ç¯¤ÎÀÐÀî²Â½ã°ÊÍè¤Î£´Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£Á°²ó£´¶¯¤Î¾®±öÍªºÚ¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ£³°Ì¤Î¹â¿¹°¦±û¡¢Á´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ¤ò£±Ç¯À¸¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Â¼¾¾¿´ºÚ¤é¤¬¡¢£´Ï¢ÇÆ¤òÁË¤ß¤Ë¹Ô¤¯¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥Û¡¼¥×¥¹¡Ê¾®³Ø£¶Ç¯°Ê²¼¡Ë¤ÎÉô¤Ç£µÏ¢ÇÆ¤Î¾¾ÅçÈþ¶õ¡¢ÁáÅÄ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÀÐÅÄÂîµå£Î¡Ü¤ÇÏÓ¤òËá¤¯ÀÐÅÄ¿´Èþ¤éÀ®Ä¹³ô¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£