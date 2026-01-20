レースクイーン（レースアンバサダー）南真琴（32）が19日、インスタグラムを更新。スーパーGT GT500クラス、TGR TEAM WedsSport BANDOHのレースアンバサダーとして活動する、2026WedsSport Racing Galsに選出されたことを報告した。

南は「ご報告」と題し、「今シーズンもWedsSport Racing Galsとして活動させていただくことになりました」と、コスチューム姿を添えて発表した。

続けて「気付けば4年目のシーズンを迎えます。大好きなチームで長年継続させていただけることを大変嬉しく思います。嬉しい瞬間も悔しい瞬間も、チームと共に時間を重ねてこれたのはファンの皆さんの応援があってこそです」と思いをつづった。

そして「4年目は、感謝と覚悟を胸に。伝統あるWedsSport Racing Galsのリーダーとして、今まで以上に憧れられる存在でいられるよう頑張ります」と決意し、「今シーズンもサーキットやイベントで皆さんとお会いできる機会が沢山ありますので一緒に爆走してください！！」と呼びかけた。

この投稿に「継続おめでとうございます」「今年も最高の推しがサーキットで見られる日を楽しみにしています」「そのリーダーとしての覚悟、素晴らしいです」「べっぴんさん」「神々しいデス」などのコメントが寄せられている。