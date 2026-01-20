TBS新ドラマ『田鎖ブラザーズ』新井順子がプロデュース 岡田将生×染谷将太のクライムサスペンス
岡田将生が、4月スタートのTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）で主演を務めることが決定した。岡田は刑事の兄役でTBSドラマ初主演。弟役には染谷将太が起用され、6度目の共演となる2人が兄弟を演じる完全オリジナルのクライムサスペンスとなる。
物語の軸となるのは、2010年4月27日に殺人事件の公訴時効が廃止された直前、わずか2日の差で時効が成立してしまった両親殺害事件。31年前にその事件で両親を失った田鎖兄弟は、法では裁けなくなった真犯人を追うため、それぞれ刑事と検視官として警察の道を選ぶ。日々起こる凶悪事件を捜査しながら、兄弟は過去と向き合い続けていく。
主人公の兄・田鎖真を演じる岡田は、清廉な役柄から悪役まで幅広く演じ分ける演技力で高い評価を受けてきた。本作では、過去の事件を背負い、執念を胸に秘めた刑事という新たな顔を見せる。一方、弟・田鎖稔役の染谷は、唯一無二の存在感で物語に深みを与える検視官役を担当。岡田からの熱烈なオファーで出演が決まったといい、互いに強い信頼を寄せる2人の関係性も見どころとなる。
プロデュースを手がけるのは、映画『ラストマイル』やドラマ『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』などで知られる新井順子。クライムサスペンスでありながら、兄弟愛や家族愛を描く物語として構想されたという。過酷な運命を背負った兄弟がたどり着く結末とは何か。
■コメント
＜主演・田鎖真役／岡田将生＞
僕たちが演じる田鎖兄弟の関係性も、このドラマ全体に流れている空気感もとてもエモーショナルです。
そして、何よりそこにある痛みが伝わってくるドラマだと思います。生きている中で、誰にでもそれぞれ抱えている痛みがあって、その中でも大きな過去を背負い時間が止まってしまっている兄弟が、事件の真相に辿りついたその先に何があるのか…。そういった所も是非見て欲しいと思っています。
僕たちは希望を目指してドラマを撮っているので、みなさんにも希望を感じながらドラマの行く末を、田鎖兄弟を見守っていただけたら嬉しいです。
＜田鎖稔役／染谷将太＞
共演していても、作品を見ていても、嘘のない芝居と熱い熱量を感じられる岡田さんと兄弟を演じられるというのが嬉しくて、現場の雰囲気も以前にもやったことあるチームなのかなと感じるほど安心感があります。時効を迎えてしまった両親殺害の事件をきっかけにどこか時間が止まってしまっている兄弟が、どう自分たちの時間を動かしていくことができるのか。一方、警察官として現代の事件を捜査していくなかで、さまざまな人々の感情に触れることで、それがどう彼らに繋がっていくのかが描かれていきます。台本を読んでも、演じていても、撮った映像をみても、とてもエモーショナルで毎週見てくださる方の心にぐっと突き刺さるものがあるドラマだと思いますので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。
＜プロデュース・新井順子＞
このドラマは、クライムサスペンスと謳いながらも、その本質は兄弟愛の物語であり、家族の物語であり、大きな愛の物語でもあります。癒えることのない傷を抱えながら、それでも誰かのために走り続ける兄弟。人生をかけて事件の真相を追うその先に、彼らは何を見つけ、何を得るのか――？
兄・真を演じるのは岡田将生さん。端正で清潔感のある俳優さんですが、今回はいい意味でそのイメージを裏切る泥臭く執念に満ちた兄を演じていただいています。真役にドハマりしています。
弟・稔を演じるのは染谷将太さん。前々からご一緒したいと思っていた俳優さん。何気ない台詞も胸に突き刺さるお芝居に、いつも圧倒されています。
岡田さんと染谷さんはいつも現場で自然に寄り添っていて、その姿は兄弟そのもの。お二人から滲み出る空気感が、この作品のクオリティを高めてくれています。山本監督、撮影監督の宗さんとも相性抜群で、現場は常に笑いで包まれています。
過酷な運命を背負った兄弟がたどり着く、切なくも温かな「愛」の形を、ぜひ最後まで見届けていただきたいです。
