『行列のできる法律相談所』、タイトルに“法律”が5年ぶり復帰 中村橋之助＆能條愛未が婚約発表後初共演
日本テレビ系『行列のできる法律相談所』が、きょう20日午後9時間2時間スペシャルで放送される。番組タイトルに“法律”が復活するのは、5年ぶりとなる。
【番組カット】ミャクミャクとトリオに！たくろう
番組では、弁護士軍団が選ぶ「芸能人事件簿」をランキング形式で発表。昨年話題になり、2026年も注目の出演者がゲストとして悩み相談をする。
昨年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優・中村橋之助と、乃木坂46の元メンバーで俳優の能條愛未が登場する。婚約発表後、バラエティー番組初共演となる2人は、幸せオーラ全開。「知っておきたい夫婦トラブル事例」に、弁護士軍団がズバッと判定する。
能條は、同番組のアシスタントであり、元乃木坂46の市來玲奈アナウンサーと同期。10年ぶりの再会・共演を果たす。
そのほか、映画『8番出口』の「おじさん」で遅咲きブレイクを果たした河内大和が登場する。河内の悩みは「SNSのアカウント乗っ取り」。有名人のアカウント乗っ取りは年々増加し、偽アカウントは詐欺サイトに誘導するなど問題に。「なりすましアカウント」への対処方法を紹介する。
さらに、昨年のM-1グランプリ王者・たくろうが、ミャクミャクとトリオ漫才を披露する。そして、たくろうがスタジオ騒然の重大発表を行う。
浜辺美波の自らの偽物グッズに関する悩み、長嶋一茂ハワイ拘束事件、なべやかんの裏口入学真相など、現代社会を取り巻く問題を史上最強の弁護士軍団がぶった斬る。
【番組カット】ミャクミャクとトリオに！たくろう
番組では、弁護士軍団が選ぶ「芸能人事件簿」をランキング形式で発表。昨年話題になり、2026年も注目の出演者がゲストとして悩み相談をする。
昨年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優・中村橋之助と、乃木坂46の元メンバーで俳優の能條愛未が登場する。婚約発表後、バラエティー番組初共演となる2人は、幸せオーラ全開。「知っておきたい夫婦トラブル事例」に、弁護士軍団がズバッと判定する。
そのほか、映画『8番出口』の「おじさん」で遅咲きブレイクを果たした河内大和が登場する。河内の悩みは「SNSのアカウント乗っ取り」。有名人のアカウント乗っ取りは年々増加し、偽アカウントは詐欺サイトに誘導するなど問題に。「なりすましアカウント」への対処方法を紹介する。
さらに、昨年のM-1グランプリ王者・たくろうが、ミャクミャクとトリオ漫才を披露する。そして、たくろうがスタジオ騒然の重大発表を行う。
浜辺美波の自らの偽物グッズに関する悩み、長嶋一茂ハワイ拘束事件、なべやかんの裏口入学真相など、現代社会を取り巻く問題を史上最強の弁護士軍団がぶった斬る。