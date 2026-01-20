岡田将生、約20年前の“行い”謝罪「その弁当のおかげですくすくと」 学園ドラマ撮影時
俳優の岡田将生（36）と染谷将太（33）がこのほど、TBS系4月期新金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（後10：00〜後10：54）の制作発表囲み取材に出席。岡田が、20年前の出来事を明かした。
【写真】相性バッチリ！兄弟役を演じる岡田将生＆染谷将太
作品にちなみ、時効だからこそ言えることを問われた岡田は「染谷くんと一緒に学園ドラマ（2007年『生徒諸君！』）をやっていて、スタジオで撮影していたんです」と切り出し、「そこのスタジオでは、違うチームも撮影していました。明らかに隣のスタジオのお弁当がものすごく豪華だったんです。すごかったんです。それを毎日、見ているとどうしても手が伸びてしまったんです」と告白。「絶対に余っている、片付ける前だったんです。食べていいだろうと（思い、）いただきました」と苦笑いを浮かべた。
続けて「その食べた日からそのドラマは毎週見ていました」と明かし、「制作部の方、本当にすみません。その弁当のおかげですくすくと（育ちました）。大変ありがたく思っております」と謝罪と感謝を伝えた。
会見では、出演者・タイトルが発表された。本作は、刑事と検視官になった兄弟が、凶悪犯に立ち向かいながら、時効になった両親殺害の犯人を追うクライムサスペンス。岡田は兄で刑事の田鎖真（まこと）、染谷は弟で検視官の田鎖稔（みのる）を演じる。
脚本は渡辺啓氏、プロデュースは新井順子氏、演出は山本剛義氏が担当する。
