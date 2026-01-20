俳優岡田将生（36）が、主演を務めるTBS系4月期金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」制作発表会見に出席した。

幼いころに両親を殺害された兄弟が警察官となり、犯人を捜し出す物語。同作がTBSドラマでは単独初主演で、兄で刑事の田鎖真役。「気負わずにいいものを作ろうと思って撮影しているので、物語が皆さんにどう映るかを重点に撮影している。3カ月撮影しているけど、毎日充実している。ぜひ楽しみに待っていただけたら」と予告し、「兄弟の関係性もそうだけど、空気感がエモくて、エモさが痛みになって伝わる。兄弟が真相にたどりついた先に何があるのか、見てほしい」と語った。

弟で検視官の田鎖稔は、染谷将太（33）が演じる。岡田は「弟役が誰がいいかを相談された時に、染谷くんにやってほしいと思った。すごく忙しい中、ものすごい量の企画書が送られてくるだろうから、見逃してほしくなくて、ズルをして『あなたと一緒に兄弟がやりたいんだ』という思いをメールした」と明かし、「昔から知っている関係があってできるお芝居もある。濃密な会話でいいシーンを作ろうと意識している。ありがたい」と喜んだ。

染谷とは15年以上前から共演経験があり、「初めて共演した時は僕は高校生だった。そのころからの付き合いが続いて共演できたのは感慨深いし、続けてきてよかったと思えた。当時は2人でドラマをやるなんて考えてもいなかったので、継続は力なりなんだ」としみじみと語り、「染谷くんがいることで作品の質が上がる。すばらしい俳優です」と絶賛していた。