染谷将太、年末にハプニング「ちょっと今も痛いです」 4月期新連ドラ撮影に危機
俳優の岡田将生（36）と染谷将太（33）がこのほど、TBS系4月期新金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（後10：00〜後10：54）の制作発表囲み取材に出席。染谷が、昨年末のハプニングを振り返った。
【写真】相性バッチリ！兄弟役を演じる岡田将生＆染谷将太
作品にちなみ、時効だからこそ言えることを問われると、染谷は「今、普通に動けるようになったので時効かと思うのですが」と切り出し、「2025年末に運動不足だったので、腕立てをしたら、背中がバチッって。そのまま倒れて動けなくなっちゃって。生まれて初めて、ぎっくり背中をやってしまいました」と明かした。
続けて「うつ伏せから寝返りもできなかったんです」とポツリ。本作の撮影がすでに始まっていたため、染谷は「これは『田鎖』に戻れない、ごめん。と思いながら」とかなりの痛みだったと振り返った。「ちょっと今も痛いです」と苦笑いを浮かべていた。
会見では、出演者・タイトルが発表された。本作は、刑事と検視官になった兄弟が、凶悪犯に立ち向かいながら、時効になった両親殺害の犯人を追うクライムサスペンス。岡田は兄で刑事の田鎖真（まこと）、染谷は弟で検視官の田鎖稔（みのる）を演じる。
脚本は渡辺啓氏、プロデュースは新井順子氏、演出は山本剛義氏が担当する。
