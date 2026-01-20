「この勝利は運だけではない」日韓戦目前、韓国メディアが日本の“PK戦の強さ”を警戒「日本は準備が整っている」

ヨルダンとのPK戦ではGK荒木が2本を止めた(C)Getty Images

大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、サウジアラビアで行われているAFC U23アジアカップでベスト4進出を果たした。グループステージでは3戦全勝、得点10、無失点と圧倒的な強さをみせノックアウトステージに進出。準々決勝ではヨルダンと対戦し、PK戦の末、白星を手にしている。

この試合では、今大会初めて先制点を奪われた日本が、その後同点に追いつき、1-1のままPK戦に突入。日本はGK荒木琉偉が2本を止める活躍もあり、4-2で制しヨルダンに競り勝っている。また、日本の2番手、FW道脇豊のキックが一旦は相手GKに防がれるも、大きく弾かれたボールがゴールラインを割るという珍しい形で“成功”となった。

運にも大きく左右されるPK戦で日本がヨルダンを上回り、4強進出を達成。その中で、道脇のPKのシーンは「珍場面」「幸運のPK」などと報じられ、さまざまなメディアにより取り上げられている。

だが一方で、「この勝利は運だけではなかった」と評しているのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。1月18日のトピックで、日本のヨルダン戦でのPK戦の内容をレポートしており、準決勝で韓国の相手となる日本に対し、「PK戦での強さは、韓国にとっても注視すべき要素だ」などと論じている。