「もうショック過ぎて」久保建英の左足ハムストリング損傷をクラブが公式発表　W杯にも懸念の声「あなたは絶対に必要だ」

レアル・ソシエダの久保建英が古巣との対戦のさなか、アクシデントに見舞われた。現地時間1月18日のラ・リーガ第20節、ホームでのバルセロナ戦で左太腿を負傷。自力で起き上がることが出来ず、担架で運ばれピッチを後にした。

【動画】「これこそがクボだ」と現地絶賛！久保建英のアウトサイドの絶妙アシストを見る

レアル・ソシエダが1点をリードし試合を進めていた66分、久保に異変が生じた。バルセロナの攻撃をしのぎ、カウンターに転じたレアル・ソシエダは自陣深くから前方へロングパスを送ると、駆け上がった久保がこれに反応。相手プレーヤーを追い抜こうとスピードを上げるも、センターライン付近で失速。左足を抑えながら転がるようにピッチに倒れ込んだ。

芝生から立ち上がる仕草も見られず、その様子からもプレー続行不可能となったことも明らか。久保はアンデル・バレネチェアとの交代でこの試合での役割を終えている。前半のミケル・オヤルサバルの先制点では起点になっていたこともあり、バルセロナディフェンス陣に対し大きな脅威となっていた久保。試合はその後、2-1でレアル・ソシエダが勝利をあげたものの、背番号14の負傷が大きな不安を残すこととなった。

また、レアル・ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督は試合後の会見で、久保について、「重度の筋肉損傷を負っている」などと説明。「どのくらい深刻かは、もう少し分かってからでないとなんとも言えない」とのコメントを残した。