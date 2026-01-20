トランプ大統領がグリーンランドの領有をめぐり、ヨーロッパ諸国に追加関税を課す方針を示したことについて、イギリスのスターマー首相は19日、「完全に誤りだ」と強く批判しました。

トランプ大統領は、グリーンランドの領有に反対するイギリスやフランスなどヨーロッパの8か国に対し、来月から10％の追加関税を課すと表明しました。

これに対し、イギリスのスターマー首相は19日の演説で、「同盟国への関税は完全に誤りだ」と強く批判した上で、「同盟関係は圧力ではなく、相互の尊重によって成り立つ」と述べました。

さらに、EU（＝ヨーロッパ連合）が報復関税を検討していることを念頭に、「貿易戦争は誰の利益にもならない」と述べ、冷静で建設的な対話による解決を訴えました。

スターマー首相はトランプ大統領と電話会談し、直接、抗議しています。

また、デンマークの外相は、ヨーロッパ各国からの支援を喜ばしいとした上で、「トランプ大統領にこれ以上、この道を進むことはできないと示すことが、本当に本当に重要だ」と述べ、「もう諦めてほしい」と訴えました。