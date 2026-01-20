今日20日は、二十四節気の「大寒」で一年のうちで最も寒い頃です。暦通りに今日20日は全国的に冷たい北よりの風が強まり、厳しい寒さとなるでしょう。北海道は猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。東北の日本海側から山陰も雪が降るでしょう。太平洋側は晴れ間がでますが、山沿いでは所々で雪や雨が降りそうです。

今日20日 北海道で猛ふぶきや大雪 日本海側は雪エリア拡大

今日20日は、低気圧が北海道付近を通過し、次第に冬型の気圧配置になるでしょう。



北海道は雪や風が強く、石狩平野など日本海側を中心に猛ふぶきや大雪となる恐れがあります。すでに暴風雪警報が発表されている地域があります。猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。東北も日本海側ほど雪が降り、ふぶく所があるでしょう。明日21日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、北海道や東北で50センチ。今日20日に予想される最大瞬間風速は北海道で35メートル、東北で30メートルです。



北陸から山陰の平地でも雪の範囲が広がる見込みです。関東から九州は晴れ間が出ますが、山沿いを中心に所々で雨や雪が降りそうです。沖縄は雲が多く、所々で雨が降るでしょう。

最高気温は前日より大幅低下 真冬の寒さに逆戻り

今日20日の最高気温は、全国的に昨日19日より低くなるでしょう。



札幌市はマイナス3℃と真冬日(最高気温0℃未満)となりそうです。新潟市は昨日より8℃低い1℃、金沢市は昨日より12℃低い2℃と震えるような寒さとなるでしょう。東京都心は10℃と昨日より4℃低くなりそうです。名古屋市は9℃、大阪市や広島市は7℃、福岡市は10℃と昨日より6℃から9℃低くなるでしょう。



冷たい北よりの風も強まり、気温の数字より寒く感じられそうです。寒暖差が大きくなりますので、服装で上手に調節してください。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。