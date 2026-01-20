新車69万円！ 新型「“3人乗り”トライク」発表！

2026年1月16日、神奈川県伊勢原市を拠点に小型モビリティ開発・販売を行うバブルは、同社が展開するEV三輪モビリティ「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」のラインナップを刷新。

走行特性の異なる「SMOOTH（スムース）」と「POWER（パワー）」という2つのモデルを設定すると発表しました。

これは単なるグレードの追加や装備の違いではありません。

電動モビリティが普及期に入った今、ユーザーの運転スキルや使用環境に合わせて「モーターの性格」そのものを選択するという、EVならではの柔軟性を活かした新たな提案です。

今回対象となったのは、“屋根付き”を特徴とするビベルトライクの基本モデル「TRIKEシリーズ」と、より愛らしいデザインを採用した「COCOシリーズ」です。

これまでは主にバッテリー容量や装備内容で区分されていましたが、今回の再編により、同じ車体、同じ価格でありながら、まったく異なる乗り味を持つ2つのタイプから選択可能となりました。

ひとつ目の選択肢であるSMOOTHモデルは、その名の通り「優しさ」と「安心」を最優先に設計された仕様です。

EV特有の、アクセルを踏んだ瞬間に立ち上がる強烈なトルクは、慣れていないドライバーにとっては恐怖感につながることがあります。

そこでSMOOTHモデルでは、発進時の出力をあえて穏やかに制御。

女性や高齢者、あるいは運転に不安を感じるユーザーでも、内燃機関のスクーターのように自然な感覚で走り出せるようチューニングが施されました。

また、急加速を物理的に抑える安心設計として、最低速度設定を約10km／hとする制御も盛り込まれています。

この出力抑制はエネルギー効率の向上にも寄与しており、最大航続距離は約120kmを実現。

近所の買い物や通院といった日常の移動において、充電頻度を減らしつつ、何より「怖くない」移動手段を提供することを目指しています。

対となるもうひとつの選択肢がPOWERモデルです。

こちらはEVのメリットである「力強さ」を前面に押し出した仕様となっており、アクセル操作に対するレスポンスを鋭く設定し、走り出しから豊かなトルクを発揮。

これにより、勾配のきつい坂道が多い地域での使用や、荷物を満載した状態での業務利用においても、ストレスのない余裕ある走りを実現します。

パワーを重視するため、最大航続距離は約100kmとSMOOTHモデルに比べて若干短くなりますが、それでも日常業務や通勤には十分な数値を確保しています。

「重い荷物を運ぶ」「坂道をグイグイ登りたい」という明確な目的を持つユーザーにとって、頼もしい相棒となる設定です。

そして興味深いのは、この「性格分け」が価格に転嫁されていない点でしょう。

それぞれの車両価格（消費税込）は、ベーシックな「TRIKE ST」シリーズが69万円、リチウムイオンバッテリー搭載の「TRIKE Li」シリーズが84万円、そしてファッション性の高い「COCO CLI」シリーズが88万円。

これらすべてのラインナップにおいて、SMOOTHとPOWERが同価格で提供されており、つまり予算で妥協するのではなく、純粋に「自分のライフスタイルにはどちらが合うか」という基準でクルマ選びができるのです。

例えば、都市部の平坦な道をゆっくり走る高齢者にはSMOOTHを、配達業務で坂道を駆け上がるプロフェッショナルにはPOWERを。

ハードウェアとしてのスペック競争から、ソフトウェア制御による「乗り味の最適化」へ。

バブル社の今回のラインナップ再編は、EVトライクが単なる珍しい乗り物から、ユーザーの生活に寄り添う実用的なツールへと成熟し始めたことを示唆しています。