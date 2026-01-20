「才能あるDFの獲得に全力」日本の20歳逸材にオランダ強豪が正式オファーと現地報道！「加入が見込まれている」
現在サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップに参戦しているU-23日本代表で主将と務めているRB大宮アルディージャのDF市原吏音に、オランダの強豪AZが獲得オファーを出したようだ。
オランダメディア『Voetbal International』は1月18日、「AZは日本の才能あるディフェンダーの獲得に全力で取り組んでいる」と題した記事を掲載。次のように報じた。
「AZは、20歳のセンターバック、リオン・イチハラの即座の獲得を目指しており、RB大宮アルディージャからの加入が見込まれている。関係者がVIに明らかにした。日曜日の夜にマールテン・マルテンス監督に別れを告げたAZは、この日本人選手を早急に加えたいと考えている」
同メディアは、「イチハラにはすでにオファーが出されている。彼自身もエールディビジへの移籍を熱望しており、決断を下している。才能溢れる彼は、オランダで活躍する同胞選手を数多く見ており、AZをヨーロッパのトップリーグへの理想的な足がかりと捉えている」と続けている。
これまでも菅原由勢、毎熊晟矢と日本人DFの獲得を成功させてきたAZは、逸材CBの補強に本腰を入れているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
