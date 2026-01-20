Ryosuke Yamada名義で初のシングル1位【オリコンランキング】
Ryosuke Yamadaの最新シングル「Blue Noise」（ブルーノイズ）が、1月20日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初週9.8万枚を売り上げ、初登場1位を獲得した。
本作は、Hey! Say! JUMPのメンバー・山田涼介のRyosuke Yamada名義として初のCDシングル。表題曲「Blue Noise」は、現在オンエア中のテレビアニメ『青のミブロ』（読売テレビ・日本テレビ系）第二期・芹沢暗殺編のオープニングテーマ。クールかつパッションを感じさせる楽曲となっている。
なお、2013年1月に山田涼介名義でリリースしたシングル「ミステリー ヴァージン」（2013年1月21日付）に続き、自身では2作連続、通算2作目のシングル1位獲得となった。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間:2026年1月12日〜18日）＞
