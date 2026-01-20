乃木坂46、女性グループ史上初 1stアルバムから7作連続1位【オリコンランキング】
乃木坂46の最新アルバム『My respect』が、1月20日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上19.3万枚を記録し、1位に初登場。1stアルバム『透明な色』（2015年1月7日発売）から7作連続・通算7作目の1位を獲得した。
【動画】この曲も収録…これまでにない雰囲気の「ビリヤニ」MV
デビュー（1st）アルバムから7作連続1位獲得は女性グループ史上初。自身が持つ女性グループ歴代1位の「デビュー（1st）アルバムからの連続1位獲得作品数」記録を自己更新【※】した。
本作は、乃木坂46による約7年ぶりのオリジナルアルバム。29thシングル「Actually...」から最新シングル「ビリヤニ」までのシングル曲と、アルバムタイトルにもなっている新曲「My respect」などが収録されている。
【※】女性グループによる「デビュー（1st）アルバムからの連続1位獲得作品数」／1位：乃木坂46（7作）、2位：NiziU（5作）、3位：SPEED（4作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間:2026年1月12日〜18日）＞
