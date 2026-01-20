日本野球機構（NPB）と12球団による実行委員会が19日に都内で開かれ、クライマックスシリーズ（CS）の開催方式が今季から変更される見通しとなった。今後、12球団監督会議や日本プロ野球選手会との事務折衝を経て正式に決まる。NPBの中村勝彦事務局長は「“この範囲でどうでしょうか”と大筋で合意した。まずはしっかりと説明をさせていただき、ご意見も頂きたい」と説明した。

最大の焦点は、これまでリーグ優勝チームに1勝を与えるのみだったアドバンテージ制だ。昨年から本格議論され、5日の仕事始めの際に榊原定征コミッショナーが勝率やゲーム差を基準とする変更を示唆していた。勝率5割未満の出場チームは対戦相手にファーストステージ（S）から「1勝」、2位に大差をつけた優勝チームにはファイナルSで「2勝」を与える案などが出ていたもようだ。

榊原コミッショナーは「試合数も確保したい」とし、ファーストSの「2勝勝ち上がり制」を「3勝制」、ファイナルSの「4勝制」を「5勝制」にするなどアドバンテージが増えても試合数を減らさない措置も考えられた。勝率が5割未満のチームがCS不参加となる案はなく、原則として両リーグが同一方式での実施を目指す方針だ。（神田 佑）

≪「リプレーセンター」OP戦から運用開始≫NPB事務局内に設置される「リプレーセンター」の運用を3月1日に行われるオープン戦から開始することが決定した。審判員2人以上がリクエスト制度に遠隔で対応する。また、拡大ベースを「統一ベース」の名称で春季キャンプから使用することも確認した。今季から「1リーグ3地区制」に変更されるファームリーグの日本選手権の開催方式も報告。これまでトーナメント形式案などが出ていた。