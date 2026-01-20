新日本プロレス公式YouTubeが公開

レスラー人生に終止符を打った新日本プロレス棚橋弘至社長のイメチェンぶりに反響が広がっている。自慢の長髪ヘアをばっさり。生まれ変わった姿に、ファンからは驚きと労いの声が寄せられた。

イメージが激変した。自身のインスタグラムで「髪切ったよ」と報告。ワイルドだった長髪姿から一変し、爽やかな姿へ。新たな容姿はネット上で大反響。「まるで別人」と話題を呼んだ。

新日本プロレスの公式YouTubeでは「棚橋弘至 断髪式」と題されたショート動画を公開。美容室で椅子に座った棚橋氏は「社長業に全力を注ぐために自分の中でレスラーとしての未練を断ち切りたい」と、イメチェン理由を明かしている。

動画のコメント欄には「髪を切って若返りましたね カッコいいです」「今年50歳とは思えない」「違和感ない」と驚きの声があった他、「これからの社長業も頑張って…！」「ちゃんと社長っぽい朝礼…！」「棚橋社長！ぜひ現場を盛り上げて下さい！」といった労いも寄せられている。

新日本プロレスを支えてきた“100年に一人の逸材”と言われた棚橋氏。4日の興行「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」のメインイベントでオカダ・カズチカ（AEW）と対戦し、26年に及ぶプロレス人生に幕を閉じた。



（THE ANSWER編集部）