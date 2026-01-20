巨人の松本剛外野手（３２）が１９日、球団のＦＡ加入１年目の選手では史上初となる「全試合スタメン出場」を目標に掲げた。沖縄・伊江島で自主トレを公開。１５０キロ超の直球に対応すべく、打撃改良に取り組んでいることを明かした。「１３０安打、１５盗塁」を最低限のノルマに設定し「新天地でチームに欠かせない選手になりたい」と決意表明した。

伊江島の雲に重なって消えた松本の打球が、数秒後にフェンスを悠々と越えた。フリー打撃の２１スイング目。「ハッ！」と息を吐いて放たれた弾丸ライナーは左中間最深部へ届いた。６０スイングで安打性３７本、広角に鋭い打球を打ち分け「すごく今いい状態。体は例年より早い感じで仕上がってきている」。気温２２度と暖かな日差しを浴びながら、万全な調整ぶりを披露した。

阿部監督が設計に携わった伊江村野球場での合同自主トレは最終第４クールに突入。指揮官から「１番・中堅」を期待される男は、新シーズンに明確なターゲットを設定した。「全試合スタメンで出る。新天地でチームに欠かせない選手になりたいです」。巨人ＦＡ加入１年目に全試合出場は広沢克己（９５年）、村田修一（１２年）、丸佳浩（１９年）の例があるが、いずれも途中出場を含んだものだ。Ｖ奪回のキーマンとなるべく、球団初の全試合スタメン出場を目標に掲げた。

確固たる地位を築くため“剛球対策”に着手している。巧みなバットコントロールを誇る２２年のパ・リーグ首位打者も、ここ２年は打率２割５分以下に低迷。昨季は対直球打率が１割９分と、年々増え続けるパワーピッチャーに手を焼いてきた。今オフは１５０キロ超の球威に振り負けないために、「体を強く使う。ここ（右脇腹）で打つイメージです」と器用な腕の操作性に頼らず、全身の力をボールにぶつける新打法を模索してきた。

ティー打撃ではバットを両脇に挟み、体のひねりでボールを飛ばすユニークトレを導入。ストレッチ、ウェートトレで計１０種類以上の体幹メニューを取り入れ、徹底して「体で打つ」意識を浸透させている。

例年、伊江島組の合同自主トレは各選手がノルマを設定。達成すれば「松本賞」として最年長の松本からプレゼントが贈呈されるのが恒例行事だ。「１３０安打、１５盗塁」を自らに課したリーダーは「例年とは違うオフを過ごせている感じがしている。自分に期待したいなと思います」。闘争心はメラメラと燃え上がっている。（内田 拓希）

〇…「松本組」は巨人の郡、日本ハムの野村と細川、西武・石井の計５人。日本ハム時代に松本と同僚で、帝京の後輩でもある郡は「尊敬する先輩。巨人に来てくれてさらにやる気が出る」と笑顔を見せ、今季の目標に「５０試合出場とお立ち台１回」を掲げた。松本は約２０人の報道陣に豚のショウガ焼き、ゴーヤチャンプルなどが入った弁当を差し入れ。球場に隣接するビーチでサラブレッドホースの「ボブくん」と触れ合うなど、充実した時間を過ごしていた。

◆松本剛に聞く

―巨人で初の春季キャンプ。

「正直、いい緊張感も少しあります。楽しみな気持ちがすごく強いんですけど、どんな感じなのかなという気持ちが入り交じっている」

―実戦は早く出たいか。

「自分からどうとかはない。いつでも行ける準備はと思ってます。出る、出ないはチーム判断だと思うので、そこに合わせたいなと思います」

―「松本賞」はメンバーでどれくらい話し合ったか。

「３０〜４０分。みんな目標を高いところに置きたいと思っているんですけど、かけ離れすぎないものを。ここ数年、誰も賞を取ってないんですよ（笑）」

―パ・リーグでしのぎをけずった則本が同僚に。

「打席に立ってて、威圧感というか、すごい圧を感じる。闘志むき出しで気持ちがバッターにもすごく伝わってくる。守ってる野手陣を引きつけてくれる投手」

【記録メモ】ＦＡで巨人に移籍した野手は、松本剛が１６人目。過去１５人のうち、９５年広沢克己、１２年村田修一、１９年丸佳浩の３人が、１年目でシーズンの全試合に出場している。ただし広沢、村田はともに途中出場が５試合、丸も２試合あった。巨人にＦＡ移籍１年目で全試合に先発出場なら、松本が初めてになる。