気象台は、午前5時22分に、暴風雪警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。またなだれ注意報を伊達市伊達、伊達市大滝、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町に発表しました。

日高地方では、20日昼前から20日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■伊達市伊達
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■伊達市大滝
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■豊浦町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■壮瞥町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■洞爺湖町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■浦河町
□暴風雪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■様似町
□暴風雪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■えりも町
□暴風雪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s