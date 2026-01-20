JRAは19日、04年桜花賞馬ダンスインザムード（牝、父サンデーサイレンス）がこの日けい養先の社台ファーム（北海道千歳市）で息を引き取ったと発表した。25歳だった。

ダンスパートナー、ダンスインザダークといったG1馬の全妹にあたり、03年12月20日に美浦・藤沢和厩舎所属でデビューした。新馬戦から翌年の若竹賞、フラワーCをステップに無敗4連勝で桜花賞制覇。オークス4着から米遠征のアメリカンオークス2着を挟み、秋華賞4着と牝馬3冠皆勤を果たし、古馬になってからは06年に創設元年のヴィクトリアマイルで初代女王に輝いた。同年夏に再び海を渡り、キャッシュコールマイルで米G3制覇を飾り、12月の香港マイル12着を最後に引退。生まれ故郷の社台ファームで繁殖入りした。通算25戦6勝、獲得賞金は6億201万8700円。09年の繁殖引退までに11頭の子を産み、カイザーバル、ダンスディライトがオープン入りした。

社台ファーム事務局は「19年に繁殖を引退し、今日までのんびりと悠々自適の生活を送っていました。凜（りん）としたオーラを崩さぬまま天寿を全うしたと思います。応援、どうもありがとうございました」と感謝の思いを伝えた。