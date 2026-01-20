巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が１９日、将来的な沖縄県出身プロ野球選手最多安打へ決意を示した。Ｇタウンで新人合同自主トレに参加。同県出身ではオリックスなどでプレーした石嶺和彦の１４１９安打が歴代最多で、しまんちゅＮＯ１へ「頑張りたいところではありますね。そういうところを目標にしつつ。まずは目先のものをしっかりやっていきながらって感じですね」と気を引き締めた。

走攻守３拍子そろう中、打撃面では２４年の九州地区都市対抗２次予選で打率５割３分８厘を記録するなど、確実性の高さが魅力だ。４３スイング中３本のサク越えだったこの日のフリー打撃でも、広角にライナー性の打球を飛ばした。「ゴロというよりは打球を上げたいですが、ホームランバッターではないのでどっちかというと長打も間を抜ける感じ。なので、それは打撃練習でも意識してやっています」とうなずいた。

ちなみに同県出身の安打数２位は９１７安打のソフトバンク・山川で、３位は５８１安打の巨人・大城と現役選手の奮闘が目立つ。ルーキーにとってプロでの本格的な経験はこれからになるが「率というところが僕の場合一番大事になってくると思うので、そこは追い求めていきたいです」と思いを口にした。鍛錬を重ね、眼前の１安打を積み上げていく。（田中 哲）