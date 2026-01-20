米東部時間２０日午後６時（日本時間２１日午前８時）に全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票による野球殿堂入りが発表される。昨季はマリナーズで１０年連続２００安打を放ったイチロー氏（現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が満票に１票不足ながら驚異的な得票率９９・７％を獲得。ＣＣ・サバシア投手、ビリー・ワグナー投手と３人が当選に必要な７５％を超え殿堂入りを決めた。

米大リーグ公式サイトなど米メディアが今季の殿堂予想を伝えており、昨季７０・３％の得票率を得たカルロス・ベルトラン、楽天にも所属していたアンドリュー・ジョーンズも得票率６６・２％。この２人が有力とされている。

投票権を持つ記者が公表した数字を集計したサイトによれば１９日現在、ベルトランが８９・１％、ジョーンズが８３・６％を獲得しており、信ぴょう性は高い。

ベルトランは通算５００二塁打、４００本塁打、３００盗塁を達成したメジャー５人の選手のうちの１人というエリートで殿堂投票初年度から４６・５％を獲得、順当に票を伸ばしてきている。

一方のジョーンズは通算１０回のゴールドグラブ賞に通算４３４本塁打をマークしていたが初年度が７・３％、翌年も７・５％と、候補資格がなくなる５％に近い数字から年度ごとに得票率を上昇させていった。同サイトの数字に対し実際の数字はダウンするのが通例ながら、２選手の殿堂入りは濃厚とみられる。

同サイトによると通算６９６本塁打のアレックス・ロドリゲスは得票率４３・２％、候補最終年のマニー・ラミレスも打率３割１分２厘、５５５本塁打しているが同４０・５％。ともに禁止薬物に関係しているとして票が伸びていない。

なお、昨年１２月に発表された時代委員会による殿堂入りはジャイアンツの二塁手として活躍したジェフ・ケント氏が選出されている。