無失点継続へは保湿が命！？侍ジャパンの阪神・石井が滑りやすいとされるWBC使用球に悪戦苦闘。課題の克服へ向けた秘策がスプレー型の保湿液の導入だ。有名美容家のIKKOにも負けない努力で手に潤いを与えていることを明かした。

「普段からやってみて、いい感じ。べたつきもなく、手がしっとりした状態で投げられる」

まぼろし〜。化粧品を説明する話しぶりは野球選手ではなく、まるで美容部員のようだった。当初、ボールの滑りを防ぐためロジンバッグを使用。しかし年明けに支給された海外製の品で対応を試みるも“肌”に合わなかった。「中に入っている粉が出てきて、投げ始めに凄く滑る。逆にこれは…触らない方がいい」。試行錯誤し、行き着いた先が保湿液だった。愛妻の力も借り、最終的には知人から譲り受けた品がハマった。現在は練習の合間、寝る前など継続的に使用。投球時の滑りやすさは解消された。

昨年11月からは新フォークの完全習得にも着手している。サイドスピンからトップスピンへ改良したことで既に縦方向の落差が増した。ただ、WBC使用球では「リリースの瞬間に、ちょっとズレる感覚がある」と違和感を感じていた。そのためフォークを決め球の一つとするパドレス・松井からヒントを得る考えを明かした。「左右（投げ方）は違うけど、タイプ的にも、フォークの軌道的にも似ているような気がする」。既に映像も確認済みだ。次なる課題克服へ向けて今後は2月14日から始まる侍ジャパンの事前合宿などで質問を投げかける予定だ。

既にブルペン入りを果たすなど国際舞台へ向けて心技体で準備を進める。各国打者のデータ分析など対策も始める予定。昨季は50試合連続無失点のプロ野球記録を樹立。期待のミスターゼロは大舞台でも“すべらない”投球を見せつける。（松本 航亮）